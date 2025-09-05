Unifap realiza ação na UBS Curiaú

Serão ofertados atendimento médico, fisioterapia, orientação nutricional, assessoria jurídica, atividades infantis, entre outros serviços. Ação ocorre no próximo sábado (06/09), a partir das 9h.

A comunidade do Curiaú e arredores, na zona Norte de Macapá (AP), terá no próximo sábado, 6 de setembro, a oportunidade de ter acesso a diversos serviços multiprofissionais que a Universidade Federal do Amapá (Unifap) irá ofertar gratuitamente na UBS Curiaú, a partir das 9h. Para ter acesso aos serviços, basta levar RG, CPF, cartão SUS e cartão de vacina.

A ação multiprofissional “Saúde Amazônica” disponibilizará para a população os seguintes serviços:

– Atendimento médico

– Triagem de pressão arterial

– Glicemia capilar

– Índice de Massa Corporal (IMC)

– Testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C)

– Avaliação fisioterapêutica da dor musculoesquelética e intervenções em terapia manual e alongamentos

– Avaliação e orientação nutricional

– Avaliação e orientação psicopedagógica

– Avaliação e orientação farmacêutica

– Orientação jurídica

– Educação em Saúde

– Orientações sobre plantas medicinais

– Atividades infantis

– Cadastro de pessoas idosas para formação do Grupo de Convivência da Pessoa Idosa do Curiaú

A atividade é resultado do projeto de pesquisa e extensão “Saúde Amazônica: envelhecimento quilombola no Amapá”, realizado pela Liga Acadêmica de Saúde e Povos Tradicionais Amazônicos (LASPTA) e pelo Laboratório de Química Farmacêutica e Medicinal (PharMedChem) da Unifap, coordenados, respectivamente, pelas docentes Aline Silva Ramos e Lorane Izabel da Silva Hage Melim.

O objetivo do projeto é unir pesquisa científica sobre a saúde da população idosa das comunidades quilombolas do estado e seus conhecimentos tradicionais de cuidado à saúde, com ênfase na doença de Alzheimer e outras demências. “A meta do projeto é alcançar o maior número possível de comunidades quilombolas do estado, tendo iniciado, no mês de janeiro, com realização de pesquisas nas comunidades do Curiaú e São José do Matapi”, explica a Profa. Aline Ramos.

A ação de sábado é uma realização da Liga Acadêmica de Saúde e Povos Tradicionais Amazônicos (LASPTA), do curso de Fisioterapia; do projeto de extensão “Unifap nas Comunidades + Saúde”, do curso de Medicina; e do Laboratório de Química Farmacêutica e Medicinal (PharMedChem), do curso de Farmácia. Ela contará com acadêmicos e profissionais dos cursos de Fisioterapia, Medicina, Enfermagem e Farmácia da Unifap.

O Programa de Educação Tutorial de Farmácia (PET Farmácia) e a Prefeitura de Macapá, por meio da Coordenação de Saúde das Populações Vulneráveis da Secretaria de Saúde Municipal de Macapá (Semsa), são alguns dos parceiros da ação.

Serviço

Ação multiprofissional “Saúde Amazônica”

Dia 6 de setembro de 2025, às 9h, na UBS Hilda Iléia Sant’anna Ramos (UBS Curiaú) – Rod. AP-070, nº 506, Curiaú, Macapá (AP)

Entrada gratuita.

