Programa de Cooperação Amapá–Itália é lançado para fortalecer setor de madeira e móveis no estado

Parceria entre Sebrae, GEA, Senai conecta empresários locais a inovação, sustentabilidade e mercado internacional

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), o Governo do Estado do Amapá (GEA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Amapá) realizaram o lançamento do Programa de Cooperação Amapá–Itália. A ação ocorreu na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, nesta terça-feira (9), das 8h às 13h, e reuniu empresários e especialistas do segmento para debater inovação e oportunidades para o setor.

A diretora superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, destacou o alcance da cooperação e a presença de instituições internacionais. “Contamos com o Centro de Referência em Certificação, Design e Inovação da Europa (Cosmob), centro de certificação, design e inovação da Europa, que atua com empresas tanto no continente europeu, quanto nos Estados Unidos, e que agora, trabalha conosco para dar um passo decisivo no fortalecimento do setor de madeira e móveis no estado”, afirmou a superintendente, Alcilene Cavalcante.

O vice-governador do Amapá, Teles Júnior, também participou do lançamento e reforçou o papel estratégico da parceria para valorizar a produção florestal. “O setor já tem importância para a economia, mas precisa agregar ainda mais valor. Temos hoje o desafio dos resíduos florestais, que podem se tornar oportunidade de negócio. Essa cooperação com o Cosmob tem exatamente esse objetivo: ampliar o potencial do setor e transformar resíduos em desenvolvimento para o Amapá”, pontuou o vice-governador, Antônio Teles Júnior.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) também desempenha papel estratégico na liderança da segunda etapa de execução do programa com atuação do Cosmob. A diretora de Operações do Senai Amapá, Alyne Vieira, explicou que o diagnóstico realizado pelo Sebrae servirá como base para consultorias específicas.

“O diagnóstico inicial nos permite compreender o grau de maturidade das empresas e oferecer consultorias sob medida. O objetivo é preparar o setor para conquistar mercados exigentes, incluindo o Salão de Imóveis de Milão, maior vitrine internacional do segmento”, explicou a diretora, Alyne Vieira.

A gestora nacional do Sebrae para o setor de Casa e Construção, Renata Cândida, explicou que a iniciativa será referência para outras regiões do país. “A entrega realizada no Amapá, é inédita e será modelo para replicação em diversas regiões do Brasil. Escolher o estado como sede reforça a relevância da floresta amazônica e o engajamento das instituições locais com a sustentabilidade”, enfatizou a gestora, Renata Cândida.

O Programa de Cooperação Amapá–Itália estabelece vínculo direto com consultorias estratégicas, workshops e visitas técnicas, possibilitando intercâmbio de conhecimentos e adoção de melhores práticas internacionais. Os representantes italianos também reforçaram a relevância do programa. Para Alessio Gnaccarini, diretor-geral do Cosmob, o Amapá reúne condições favoráveis para a cooperação internacional.

“Esse é um momento fundamental para valorizar o trabalho dos empresários e conectá-los a uma dinâmica internacional muito competitiva. Encontramos aqui o apoio de instituições que defendem o setor, o que cria um ambiente ideal para desenvolver estratégias sustentáveis e inovadoras”, afirmou o diretor do Cosmob, Alessio Gnaccarini.

Na mesma linha, o consultor internacional do Sebrae Nacional, Emilio Beltrani, destacou o potencial da região amazônica para liderar uma nova agenda econômica. “O Amapá pode se tornar referência em economia circular e rastreabilidade de produtos, com base no conceito de floresta em pé. Esse planejamento de longo prazo projeta o estado como polo de sustentabilidade e inovação”, destacou o consultor, Emilio Beltrani.

O empreendedor Lizanias Cabral, de Porto Grande, ressaltou os impactos para quem vive da renda vinda do setor. “O programa chega em um momento crucial, porque traz certificação, credibilidade e visibilidade para produtos sustentáveis como os nossos. É a chance de atravessar fronteiras com segurança e levar o que produzimos no Amapá para o mercado internacional”, afirmou Lizanias Cabral.

Na avaliação da diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, o programa abre novas possibilidades para os empresários locais e fortalece a conexão com o mercado externo. “Hoje os empreendedores estão tendo acesso ao que existe de melhor dentro do segmento. É fundamental que aproveitem essa oportunidade e se conectem ao Sebrae, ao Senai e ao governo do estado, para que os produtos amapaenses possam atravessar oceanos e conquistar novos mercados”, enfatizou a diretora, Suelem Amoras.

A ação é coordenada pelo Sebrae, Serviço Nacional de Aprendizagem em conjunto com o Governo do Estado do Amapá (GEA). O programa é uma continuidade da consultoria Foresight e tem como objetivo fortalecer a competitividade do setor moveleiro por meio de inovação, certificação internacional e acesso ao mercado externo.

