Maria Farinha Filmes anuncia desenvolvimento de longa de ficção inspirado na vida de Claudia Andujar, com produção executiva de Wagner Moura

Com roteiro e direção de Sandra Delgado, o filme também contará com Wagner Moura no elenco

São Paulo, 18 de setembro de 2025 – A produtora Maria Farinha Filmes anuncia o desenvolvimento de ‘A Estrangeira’, primeiro longa de ficção dirigido pela cineasta brasileira Sandra Delgado, que também assina o roteiro original, e com produção executiva de Wagner Moura, que integrará o elenco do longa, em uma participação especial. O filme vai abordar a trajetória de vida de Claudia Andujar, artista e ativista brasileira, nascida na Suíça. A história acompanha sua jornada como sobrevivente do Holocausto, a sua profunda conexão com o povo Yanomami e o seu envolvimento político, onde transformou a fotografia em uma poderosa ferramenta de ativismo, unindo direitos humanos, sustentabilidade e espiritualidade.



As obras de Claudia Andujar sempre tiveram como foco principal populações vulneráveis no Brasil, seu trabalho foi fundamental na demarcação de terras indígenas e em campanhas de vacinação na região amazônica. Parte de sua produção está nas coleções permanentes do Museum of Modern Art (MoMA), em Nova York, e da Galeria Tate, em Londres. No Brasil, mais de 400 fotografias da artista fazem parte da Galeria Claudia Andujar – Maxita Yano em Inhotim, Minas Gerais, e seu arquivo é cuidado pelo Instituto Moreira Salles desde 2023.



Sandra Delgado dedica-se há mais de duas décadas ao estudo da trajetória de Claudia Andujar. Para a obra, Sandra conta com a consultoria de Carlo Zacquini, missionário católico italiano e amigo próximo de Andujar, que atuou com ela em campanhas pela causa Yanomami, e de Ana Maria Machado, renomada antropóloga brasileira cuja pesquisa foi essencial para conectar a cultura e a língua Yanomami ao projeto. Em “A Estrangeira”, Sandra faz sua estreia na direção e como roteirista de longa-metragem, depois de dirigir documentários e integrar o time de roteiro de ‘Maria e o Cangaço’, série de ficção original do Disney+.



“O afeto que me liga a Claudia e a profunda admiração pelo seu trabalho me impulsionaram a iniciar este projeto. Meu desejo é que este filme revele a trajetória de vida, a arte e o ativismo de Claudia Andujar, e ofereça um olhar crítico sobre as consequências devastadoras do desenvolvimento predatório dos anos de ditadura militar no Brasil,” comenta Sandra Delgado.



“A Estrangeira é um roteiro escrito com um cuidado raro, fruto de décadas de pesquisa sobre a trajetória de vida e da obra de Claudia Andujar, e sobre como sua arte contribuiu para a demarcação das terras Yanomami. O cinema que promove o encontro entre um grande personagem e uma luta urgente talvez seja o que mais me emociona. Eu quero ver este filme, e a Maria Farinha Filmes chega como essa produtora parceira, comprometida com as questões éticas e identitárias do projeto, com o objetivo de trazer ao grande público histórias que causem mudança social e política” afirma Wagner Moura.



“O que mais nos impressionou foi como as palavras de Sandra ecoam a qualidade transcendental da fotografia de Claudia, uma obra que revela novas dimensões por meio de suas partículas de prata. A escrita de Sandra ilumina uma personagem que parecia grande demais para caber na página. Sua narrativa é corajosa e, acima de tudo, impregnada de encantamento por Claudia,” complementa Estela Renner, Diretora Criativa da Maria Farinha Filmes.



Maria Farinha Filmes

Maria Farinha Filmes é uma empresa líder em entretenimento de impacto na América Latina, dedicada a criar histórias poderosas que entretêm e energizam nossa imaginação coletiva em direção a mudanças significativas. Com mais de 50 produções e 17 anos de experiência, a produtora brasileira se destaca por produções aclamadas, como a série Aruanas (Globoplay), assistida por 35 milhões de pessoas por episódio, e a franquia documental O Começo da Vida 1 e 2, lançada globalmente na Netflix, que deu início a um movimento envolvendo mais de 100 parceiros ao redor do mundo, reunindo organizações e marcas. Em 2024, a Maria Farinha Filmes expandiu globalmente com MFF & CO, um estúdio de entretenimento sediado em Los Angeles. Miura Kite, ex-executiva da Participant Media e com créditos em produções vencedoras do Emmy e do Globo de Ouro, serve como Presidente de Conteúdo Global da MFF & CO. No mesmo ano, a MFF & CO adquiriu uma participação na Violet Films, produtora sediada em Londres indicada quatro vezes ao Oscar® e fundada pela cineasta vencedora do Oscar®, Joanna Natasegara.



Sobre Claudia Andujar

Claudia Andujar é uma artista e ativista icônica, reconhecida internacionalmente que transformou a fotografia em uma poderosa ferramenta de escuta, denúncia e aliança com comunidades historicamente vulneráveis no Brasil. Nascida na Suíça em 1931, cresceu na Transilvânia e viveu o trauma do Holocausto, tendo sua família paterna de origem judia exterminada em campos de concentração nazistas. Sem falar português, a fotografia tornou-se a sua forma de se comunicar e o seu trabalho. Trabalhou como fotojornalista com destaque para a Revista Realidade e depois recebeu bolsas da Fundação Guggenheim para desenvolver um projeto fotográfico de longo prazo sobre o povo Yanomami. No final dos anos 70, participou do movimento que reivindicou ao governo brasileiro o reconhecimento da terras Yanomami, feito conseguido em 1992. Em 2000 recebeu o prêmio da Fundação Lannan por seu trabalho em defesa da cultura Yanomami, seguido do prêmio Severo Gomes de Direitos Humanos. A sua retrospectiva “Claudia Andujar: A Luta Yanomami” exibida no IMS de São Paulo, já esteve em nove países entre 2018 e 2024. Claudia documenta com rara sensibilidade os rituais e cosmologias da cultura indígena Yanomami e a sua obra é um exemplo de como a arte pode se tornar um ato em defesa da vida.



Sobre Sandra Delgado

Sandra Delgado é roteirista, cineasta e artista visual. Escreveu a série original de drama histórico Maria e o Cangaço, lançada em 2025 no Disney+. Sandra é baiana, mãe de três filhos e vive entre Rio de Janeiro e Los Angeles. É formada em Jornalismo e possui pós-graduação em Fotografia e Ciências Sociais, além de ter feito uma residência artística na Flora Ars&natura, em Bogotá. Atuou como fotógrafa e editora no Coletivo Viva Favela, recebendo prêmios de Direitos Humanos e Fotografia Documental da Open Society Institute / Fundação Soros. Criou e dirigiu a série documental Terceiro Sinal, que explora o processo criativo de diretores de teatro e foi exibida no canal GNT (Globo). Atualmente, desenvolve o documentário Existi, sobre Marilena Ansaldi, pioneira da dança-teatro no Brasil. Em 2018, seu projeto Objetos da Memória foi a abertura do festival FotoRio Resiste. Sandra conheceu Claudia Andujar em 2003, e pesquisa sua trajetória há mais de 20 anos. A Estrangeira é a sua estreia na direção e seu primeiro roteiro original de longa-metragem.



Sobre Wagner Moura

Wagner Moura é um aclamado ator, diretor e produtor brasileiro. Com uma filmografia de mais de 30 longas-metragens, alcançou reconhecimento internacional ao interpretar Pablo Escobar nas duas primeiras temporadas da série Narcos, da Netflix, papel que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Em 2017, estreou como diretor e produtor com Marighella, longa sobre o líder da resistência armada contra a Ditadura Militar no Brasil nos anos 1970. Também estrelou e produziu o filme Sérgio, da Netflix, sobre Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, morto em um atentado em Bagdá em 2003. Seus trabalhos mais recentes incluem O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes em 2025, o longa Civil War, da A24, dirigido por Alex Garland, e a série Dope Thief, da Apple TV+, lançada em março de 2025. Há mais de uma década, Wagner atua como Embaixador da Organização Internacional do Trabalho, defendendo leis e campanhas para erradicação do trabalho forçado no mundo todo.

