Feira de Produtos do Campo celebra 10 anos de valorização de produtores rurais amapaenses no Sebrae
O evento reúne tradição, inovação e oportunidades de negócios para a agricultura familiar no Amapá
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza a edição comemorativa da ‘Feira de Produtos do Campo – 10 anos’. Com entrada gratuita, a feira, ocorre no estacionamento da instituição, em Macapá, Na próxima sexta (3), das 14h às 20h e no sábado (4), das 8h30 às 18h. A iniciativa valoriza produtores rurais, agroindústrias e empreendedores da agricultura familiar, e reúne em um só espaço, comercialização, troca de experiências e fortalecimento da economia local.
De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae (UAC-Agrin), Larissa Queiroz, a feira se consolidou como uma das principais vitrines do agronegócio no Amapá. “Ao longo de uma década, o evento vem ampliando mercados, gerando renda e aproximando quem planta e transforma, da sociedade. É um espaço que conecta tradição, inovação e futuro, sempre com foco no desenvolvimento sustentável”, destacou a gerente, Larissa Queiroz.
Memorial
Criada em 2015, a Feira de Produtos do Campo nasceu da campanha nacional “Compre do Pequeno Negócio” lançada pelo Sebrae Nacional; teve como objetivo principal estimular a sociedade a consumir de micro e pequenas empresas locais, fortalecendo a economia regional e promovendo a geração de emprego e renda. Para o público rural, o Sebrae no Amapá, estruturou a Feira de Produtos do Campo que tem resultados positivos e entrou para o calendário de eventos do Sebrae no Amapá.
Atividades
Além da comercialização de hortaliças, frutas, pescado, ovos, mel, plantas ornamentais e produtos de agroindústrias registradas, a programação inclui oficinas, workshops e atividades culturais voltadas para toda a comunidade. Os visitantes terão acesso a capacitações práticas em jardinagem, manejo sustentável e arranjos florais, além de concursos tradicionais que valorizam a identidade e os saberes locais.
Para marcar a data, haverá o corte do bolo de 10 anos da Feira de Produtos do Campo, o momento irá reunir produtores, expositores e visitantes em um momento de celebração coletiva. Outro destaque, será a tradicional Competição da Melhor Farinha de Mandioca, que ocorrerá o próximo sábado (4 de outubro), no palco principal, que valoriza um dos alimentos mais emblemáticos da cultura local.
Reconhecimento
Para celebrar a trajetória da Feira de Produtos do Campo, a edição comemorativa, trará um momento especial de reconhecimento. Serão premiadas iniciativas que contribuíram para fortalecer a conexão entre o campo e a cidade, valorizando a agricultura familiar, o empreendedorismo e as parcerias que fizeram a diferença ao longo desses 10 anos.
Produtores, marcas locais e empresas parceiras que se destacaram pelo compromisso, inovação e impacto positivo serão homenageados, em uma celebração que evidencia a importância da cooperação para o desenvolvimento sustentável e para a valorização da produção do Amapá.
Realização
A edição comemorativa é realizada pelo Sebrae e conta com apoio de parceiros estratégicos como Eco Service, Bio + Açaí, Governo do Estado do Amapá (GEA), Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR), e Governo Federal.
Programação
Data: 3.10.2025 – Sexta-Feira
Abertura e Exposição
Hora: 14h às 20h
Local: Sede do Sebrae – Estacionamento
Workshop: ‘Práticas de Manejo Sustentável na Avicultura’ – Técnicas modernas para criação de aves
Local: Sede do Sebrae – Sala do Conhecimento
Hora: 8h30 às 13h
Escola de Jardinagem
Oficinas: ‘Adubação’, ‘Controle de Pragas’ e ‘Cultivando Rosas do Deserto’
Local: Estacionamento do Sebrae
Hora: 15h às 18h
Oficinas: ‘Arranjos Florais’ – Bioma Amazônico e ‘Cultivando Plantas Suspensas’
Local: Estacionamento do Sebrae
Hora: 18h às 20h
Data: 4.10.2025 – Sábado
Exposição, competições e premiações
Hora: 8h às 18h
Competição da Melhor Farinha de Mandioca
Local: Palco Principal da Feira
Hora: 9h às 12h
Escola de Jardinagem
Oficinas: ‘Controle de Pragas’ e ‘Cultivando Rosas do Deserto’
Local: Estacionamento do Sebrae
Hora: 10h às 12h
Oficinas: ‘Arranjos Florais’ – Bioma Amazônico e ‘Cultivando Plantas Suspensas’
Local: Estacionamento do Sebrae
Hora: 15h às 17h.
