Presidente do Conselho Mundial da Água fala da importância de preservar o recurso

Nesta entrevista, o presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, fala de experiências para o bom aproveitamento dos recursos hídricos de forma a combater a escassez desse bem tão valioso e também sobre questões como compartilhamento e qualidade da água. Ele participou, nesta semana, em Brasília, do 2º Seminário Internacional Águas Pela Paz.

O evento reuniu ambientalistas, ativistas, religiosos e representantes do governo e serviu para debater antecipadamente os temas que serão objeto de discussão no Fórum Mundial da Água e o Fórum Alternativo Mundial da Água, que ocorrem no mês de março, em Brasília.

Foto: Chico Terra

