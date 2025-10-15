SUS passa a oferecer novo medicamento contra câncer de mama

Ministério da Saúde incorpora Trastuzumabe Entansina para tratar casos de câncer de mama HER2-positivo e amplia acesso a terapias avançadas no país

O Ministério da Saúde anunciou a chegada do medicamento Trastuzumabe Entansina ao Sistema Único de Saúde (SUS), marcando um avanço inédito no tratamento do câncer de mama HER2-positivo, uma das formas mais agressivas da doença. O remédio será distribuído em todo o país e tem potencial para reduzir significativamente a mortalidade entre as pacientes.

O primeiro lote desembarcou em 13 de outubro no almoxarifado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), com 11.978 unidades entre doses de 100 mg e 160 mg — suficiente para atender 1.144 pacientes em 2025, segundo o Ministério da Saúde.

O que muda com o novo medicamento

O Trastuzumabe Entansina é indicado para pacientes que não responderam à quimioterapia inicial e apresenta alto índice de eficácia. A compra totalizou 34,4 mil frascos-ampola, com investimento de R$ 159,3 milhões, e preços negociados cerca de 50 % abaixo do valor de mercado, gerando economia significativa aos cofres públicos.

A incorporação prevê quatro etapas de entrega: a primeira já em outubro de 2025 e as demais em dezembro, março e junho de 2026.

Distribuição e protocolos

Após a chegada ao almoxarifado federal, o medicamento será encaminhado às secretarias estaduais de saúde, que farão a dispensação conforme os protocolos clínicos do SUS para câncer de mama HER2-positivo.

Paralelamente, o Ministério também ampliou o acesso a inibidores de ciclinas — medicamentos voltados a casos metastáticos ou avançados — que serão adquiridos por meio do modelo de compra descentralizada (APAC), com financiamento federal.

Diagnóstico ampliado e outras ações

O anúncio do novo tratamento ocorre junto à ampliação da mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, independentemente de sintomas. Em 2024, exames nessa faixa etária já representaram 30 % das mamografias realizadas pelo SUS, ultrapassando 1 milhão de procedimentos.

Outra iniciativa são as carretas do programa Agora Tem Especialistas, que percorrem 20 estados levando atendimento em saúde da mulher. O projeto deve alcançar 42,5 mil pacientes e realizar 130 mil procedimentos, entre consultas, exames e biópsias.

Avanço e perspectiva

A chegada do Trastuzumabe Entansina ao SUS representa um marco na luta contra o câncer de mama, ampliando o acesso a terapias antes restritas à rede privada. A expectativa é que o medicamento traga mais qualidade de vida e novas chances de recuperação a milhares de mulheres em todo o país.

Por Redação | Portal Chico Terra

Com informações do Ministério da Saúde

