quarta-feira, outubro 22, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáSaúde

Outubro Rosa: Procon Amapá e Ijoma realizam ação de saúde gratuita aos consumidores

Livia Almeida

Outubro é um mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e, por isso, nesta sexta-feira, 24, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), realiza uma ação de saúde em parceria com o Instituto Joel Magalhães (Ijoma). A atividade busca atender a todos os consumidores que diariamente procuram a sede do Procon em busca dos serviços.

Durante a atividade os consumidores terão acesso à serviços como o exame preventivo (PCCU), exames laboratoriais, testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Esta é a segunda vez que o Procon e o Ijoma realizam a parceria em prol dos consumidores amapaenses: em março de 2025 a atividade em referência ao Dia do Consumidor contou com os serviços oferecidos pelo Instituto.

Aos consumidores que procurarem os serviços oferecidos na ação, é importante destacar que para os exames laboratoriais é essencial que se apresente documento de identificação e cartão do SUS.

Local: Sede do Procon Amapá

Data: 23/10/2025 às 8h0

Endereço: Avenida Padre Júlio, n. 2925 D, bairro Santa Rita, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Nova vacina da gripe tem origem no sangue de lhamas

Livia Almeida

Beto 7 Cordas e a Guitarrada prometem uma noite dançante do início ao fim no dia 13 de novembro

Chico Terra

Mutirão da Justiça do Amapá e parceiros atende 353 idosos e evidencia demanda por serviços essenciais

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.