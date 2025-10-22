Outubro Rosa: Procon Amapá e Ijoma realizam ação de saúde gratuita aos consumidores

Outubro é um mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e, por isso, nesta sexta-feira, 24, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), realiza uma ação de saúde em parceria com o Instituto Joel Magalhães (Ijoma). A atividade busca atender a todos os consumidores que diariamente procuram a sede do Procon em busca dos serviços.

Durante a atividade os consumidores terão acesso à serviços como o exame preventivo (PCCU), exames laboratoriais, testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Esta é a segunda vez que o Procon e o Ijoma realizam a parceria em prol dos consumidores amapaenses: em março de 2025 a atividade em referência ao Dia do Consumidor contou com os serviços oferecidos pelo Instituto.

Aos consumidores que procurarem os serviços oferecidos na ação, é importante destacar que para os exames laboratoriais é essencial que se apresente documento de identificação e cartão do SUS.

Local: Sede do Procon Amapá

Data: 23/10/2025 às 8h0

Endereço: Avenida Padre Júlio, n. 2925 D, bairro Santa Rita, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

