Casos de infarto aumentam 30% quando temperaturas diminuem

Nos dias mais frios, especialmente com temperatura abaixo de 14ºC, o número de infartos pode aumentar até 30%, segundo o Ministério da Saúde. Pacientes com idade entre 75 e 84 anos e com doença coronariana são os mais vulneráveis.

O risco de AVC (Acidente Vascular Cerebral) também aumenta nos dias frios. Isso acontece porque o corpo faz mais esforço para manter a temperatura em 36ºC. O coração precisa fazer mais força para bombear o sangue e a pressão sanguínea aumenta.

Uma atenção especial deve ser dada a pessoas idosas. Segundo o geriatra Paulo Camiz, professor no Hospital das Clínicas da USP, esse público tem disfunção da regulação da temperatura corpórea. Para evitar a hipotermia, ele recomenda atividades físicas e uso de roupas adequadas, além de fontes externas de calor, como lareiras e aquecedores.

