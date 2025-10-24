2º Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia divulga projetos selecionados

Iniciativa reforça o valor das narrativas amazônicas.

O 2º Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia – FERA, que valoriza o roteiro como ponto de partida do audiovisual, divulgou nesta semana os projetos selecionados para a edição de 2025. Ao todo, foram inscritos 71 projetos, reunindo narrativas que nascem da Amazônia e vozes potentes de toda a Região Norte.

As inscrições contemplaram 32 longas-metragens de ficção, 8 longas documentários, 19 curtas de ficção (live action e animação), 4 curtas documentários, 4 séries de ficção e 3 séries documentais. Os selecionados participarão da etapa presencial em Belém (PA), em dezembro, com premiação total de R$ 40 mil.

O FERA mantém o formato híbrido, dividido em duas etapas: a on-line, que ocorre agora em novembro, com laboratórios e atividades formativas durante todo o mês; e a presencial, de 12 a 14 de dezembro de 2025, reunindo os 19 roteiristas selecionados em oficinas e mentorias. Todos os participantes terão apoio logístico para participar do evento.

Os laboratórios serão conduzidos por profissionais de referência no mercado audiovisual brasileiro, entre eles: Leo Garcia (Lab Longa Ficção), Felipe Cortez (Lab Longa Documentário), Sônia Rodrigues (Lab Série Ficção), Eva Pereira (Lab Série Documentário), José Araripe Jr. (Lab Curta Ficção/Animação) e Gustavo Godinho (Lab Curta Documentário).

O festival premiará os melhores roteiros nas categorias Longa Ficção, Longa Documentário, Série Ficção, Série Documental, Curta Ficção e Curta Documentário, além de conceder troféus e menções honrosas a projetos de destaque.

“O FERA é um festival voltado para o desenvolvimento da obra audiovisual, em qualquer formato. Nosso foco está no fortalecimento do mercado, tanto brasileiro quanto internacional, porque cada roteiro pode romper fronteiras e levar as histórias da Amazônia para o mundo”, destaca Ana Vidigal, coordenadora-geral do projeto.

Mais do que um espaço de formação, o 2º FERA reafirma seu compromisso de valorizar e dar visibilidade às narrativas amazônicas, fortalecendo a representatividade cultural da Região Norte no cenário audiovisual brasileiro e oferecendo aos roteiristas a oportunidade de transformar suas ideias em filmes, séries e documentários que retratam a diversidade e autenticidade da Amazônia.

Projetos selecionados no 2º FERA – Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia

Curta Documentário

• Nas Águas Juruá (AC) — Laila Pinheiro

• O Estado que Sumiu (AC) — Miguel Felippe França

Curta Ficção

• Dois Reais e Um Sonho (PA) — Isadora Lis Alves

• Deja-vu (AP) — Ivan Carlo

• A Guerra do Lado (AM) — Syd Elliot Rocha

• Meu Patinete (PA) — Rayza Carolina Rosa

Série Documentário

• Terra Mãe (RR) — Ana Karina Morais

• A Dor Invisível (PA) — Ítalo Rodolpho Miranda

Série Ficção

• Tapioca com Arepa (RR) — Elder Cristovão

• Salve Rainha (AM) — Wendril Kalloan

• O Ramal: A Travessia de Clara (AP) — Daniel Willian

Longa Documentário

• Belém Cidade Soundsystem (PA) — Felipe Pamplona

• Antes que Eu Me Apague (TO) — Luciana Pettenon

• Jaider Esbell: Eu Não Ando Só (RR) — Vanessa Augusta do Nascimento

Longa Ficção

• Téo (TO) — Jeremias Antônio de Oliveira

• Ofélia (AP) — Iury Laudrup

• Kombi Azul (PA) — Pricilla Silva

• O Fio do Amor (PA) — Manoel Leite

• O Menino dos Olhos de Rio (PA) — Igor Elton Bilby

O 2º FERA é realizado pela Duda Filmes, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MinC).

