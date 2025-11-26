Como agir diante destas 13 situações de emergências domésticas

De quedas e cortes a choques, acidentes dentro de casa exigem calma e conhecimento; especialistas explicam as atitudes corretas e os erros que colocam vítimas em risco

Por Thais Szegö, da Agência Einstein

Acidentes domésticos acontecem de forma repentina e, muitas vezes, em situações aparentemente inofensivas. Uma queda no banheiro, um gole de produto de limpeza ou uma refeição apressada podem ser fatais. Nessas horas, saber como agir faz toda a diferença — seja você a vítima ou alguém que esteja perto.

Crianças e idosos estão entre os mais suscetíveis a esse tipo de ocorrência. Se possível, recomenda-se que todos os adultos façam um curso de primeiros socorros em local credenciado, para saber como agir com segurança em casos de acidentes. Também é importante ter à mão números como 192 (SAMU), 193 (Corpo de Bombeiros) e 190 (Polícia Militar). A seguir, saiba como agir diante das principais situações de emergência e como evitá-las.

1. Quedas

Ao presenciar uma queda, evite levantar ou mover a pessoa. Primeiro, avalie a situação com calma: verifique se ela está consciente e respirando; se há sangramento intenso; dor forte, especialmente no pescoço ou nas costas; dificuldade para se mover; formigamento ou sinais de confusão mental.

Mesmo que a vítima pareça bem, não permita que ela se levante rapidamente, sobretudo se a queda tiver sido de uma altura significativa. “Um detalhe que não pode ser esquecido é: o fato de o acidentado conseguir se movimentar não exclui a possibilidade de fraturas ou entorses”, alerta Gustavo Fernandes Moreira, coordenador médico do departamento de Emergência do Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), unidade pública em Goiânia gerida pelo Einstein Hospital Israelita. Na dúvida, acione imediatamente o socorro médico.

2. Parada cardíaca

Quando, de repente, o coração para de bombear sangue, o corpo entra em colapso em segundos. A pessoa pode perder a consciência, ficar sem pulso e apresentar respiração irregular ou ofegante, além de dor intensa no peito, falta de ar, tontura e palpitações. Nesses casos, cada segundo conta: acione imediatamente o serviço de emergência.

Em seguida, inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP). Posicione-se ao lado da vítima, coloque as mãos sobrepostas no centro do peito e faça compressões firmes e rápidas, entre 100 e 120 por minuto. Se houver um desfibrilador externo automático (DEA) disponível, ligue o aparelho e siga as instruções de voz. Continue as manobras até a chegada da equipe de socorro.

3. Choque elétrico

A primeira atitude diante de um choque elétrico é jamais tocar na vítima antes de desligar a fonte de energia. Parece óbvio, mas muitas pessoas se esquecem e acabam também eletrocutadas. Assim que o ambiente estiver seguro, afaste fios com ajuda de objetos com materiais isolantes, como madeira, plástico ou borracha. Nunca use água, já que ela conduz eletricidade e pode agravar o acidente.

Em seguida, verifique se a pessoa está consciente, responde a estímulos e respira normalmente. Caso contrário, ligue imediatamente para o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193) e inicie as compressões cardíacas até a chegada da equipe.

4. Queimaduras

Em episódios de queimadura, retire com cuidado anéis, pulseiras e relógios próximos à área afetada. Em seguida, jogue água corrente fria (não gelada) por cerca de 15 a 20 minutos, o que ajuda a aliviar a dor e reduzir o dano nos tecidos. Cubra a região com um pano limpo e úmido.



Procure atendimento médico se a queimadura for extensa, profunda ou atingir rosto, mãos, pés ou articulações. “Nunca estoure as bolhas, que funcionam como uma proteção natural da pele, nem tente remover roupas grudadas”, alerta o médico de família e comunidade Wilands Patrício Procópio Gomes, do Einstein Hospital Israelita.



Não aplique gelo, que pode agravar a lesão, nem pomadas ou receitas caseiras, como pasta de dente, margarina ou clara de ovo. “Essas substâncias podem até piorar o quadro, aumentando o risco de infecção”, reforça Gomes.



5. Cortes e sangramentos

Para cortes simples e pequenos, o básico costuma resolver bem: lave o local com água corrente e sabão neutro para remover impurezas e reduzir o risco de infecção. Em seguida, faça pressão com um pano limpo ou gaze para estancar o sangramento. Quando ele cessar, cubra com um curativo. Se estiver ajudando alguém, use luvas.

“Nas diretrizes mais recentes, há uma mudança importante para sangramentos graves: se for muito intenso no braço na perna e não parar com pressão direta, use um torniquete. Pode ser com um produto de versão comercial próprio para esse fim ou, se não estiver disponível, improvisado com um pano largo e resistente”, ensina Moreira.

O torniquete deve ser colocado entre 5 e 7 centímetros acima do ferimento e apertado firmemente até que o sangramento pare. É fundamental anotar o horário da aplicação e, uma vez colocado, não remover até a chegada ao hospital.

Evite o uso de algodão em cima do corte, já que ele gruda e dificulta a cicatrização. E nunca tentar retirar objetos encravados. “Se o corte for profundo ou extenso e não parar de sangrar após 10 minutos de pressão firme, ou se houver sinais de infecção depois, com vermelhidão, calor ou pus, procure um médico”, afirma Moreira.

6. Engasgo

As recomendações para manejar um engasgo foram atualizadas em outubro pela Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em inglês). Quando um objeto ou alimento obstrui a respiração, a vítima pode ficar agitada, pálida, com os olhos arregalados, a respiração ruidosa e colocar as mãos em volta do pescoço.





Para crianças e adultos conscientes, a nova diretriz recomenda alternar cinco golpes nas costas seguidos de cinco compressões abdominais (Manobra de Heimlich), repetindo o ciclo até que o objeto seja expelido ou a pessoa fique inconsciente. Se a vítima perder a consciência, posicione-a no chão com cuidado, acione imediatamente o serviço de emergência e inicie a RCP, começando pelas compressões torácicas.



Caso o objeto engolido retorne, retire-o apenas se estiver visível e acessível. Nunca insira os dedos às cegas na boca, pois isso pode empurrar o objeto mais profundamente nas vias aéreas.





No caso de bebês menores de 1 ano, alterne entre cinco golpes nas costas e cinco compressões torácicas (no centro do peito) usando dois dedos, até que o objeto seja expelido. Se ele perder a consciência, acione o serviço de emergência e inicie RCP.



7. Desmaio

Deite ou sente a pessoa imediatamente para evitar quedas e possíveis lesões. Afrouxe roupas apertadas e, se não houver sinais de trauma, eleve um pouco as pernas para facilitar o fluxo de sangue ao cérebro. Certifique-se de que as vias aéreas estejam livres, removendo qualquer objeto da boca que possa dificultar a respiração, e permaneça ao lado da vítima até que ela recobre a consciência. “Não jogue água ou substâncias no rosto, não ofereça líquidos ou alimentos enquanto ela estiver inconsciente e nunca a sacuda”, alerta Gomes.

8. Envenenamento e intoxicação

O principal erro nesses casos é tentar provocar o vômito. Essa atitude pode queimar ainda mais o esôfago quando a substância volta ou levar o conteúdo tóxico aos pulmões. “Lave a boca e as mãos da vítima e identifique a substância ingerida para levar a embalagem ou o nome ao serviço de saúde”, orienta Wilands Gomes.





Vá diretamente ao hospital. Não ofereça leite, água, chá ou qualquer líquido sem orientação médica. A melhor conduta é a prevenção: mantenha produtos de limpeza, medicamentos e venenos trancados e fora do alcance de crianças e animais de estimação. Tenha sempre à mão o telefone do Centro de Informações Toxicológicas (Brasil: 0800 722 6001) para orientações, inclusive em situações aparentemente leves.





9. Picadas de insetos

Geralmente, picadas de insetos podem ser tratadas em casa. A orientação é lavar o local com água e sabão e aplicar compressa fria para aliviar a dor e o inchaço. Antialérgicos e analgésicos podem ser usados em reações leves.



Se houver ferrão, como nas picadas de abelha, remova-o com cuidado, usando uma pinça ou até as unhas, mas sem espremer o local, para evitar que mais veneno se espalhe. Não use fogo, álcool em excesso ou objetos cortantes e jamais tente sugar o veneno com a boca.



Procure ajuda médica imediatamente se a pessoa apresentar falta de ar, inchaço no rosto ou na garganta, tontura, náusea intensa ou mal-estar generalizado. Esses sinais indicam reação alérgica grave (anafilaxia), que pode ser fatal.





10. Picadas de animais peçonhentos

Quando o ferimento é causado por cobra, escorpião, aranha ou outro animal peçonhento, a agilidade no socorro é fundamental. O único tratamento eficaz é o soro antiveneno específico, disponível apenas em hospitais.

Após lavar o local com água e sabão, leve a vítima imediatamente ao pronto-socorro ou ligue para o SAMU. Enquanto isso, mantenha-a calma, com o membro afetado imobilizado e, se possível, abaixo do nível do coração. Evite movimentos desnecessários, pois eles aceleram a circulação do veneno.

Jamais faça torniquetes, cortes, sucção do veneno ou aplique gelo, folhas, alho, fumo ou qualquer substância caseira. Se for seguro, identifique ou leve o animal que causou o acidente para o hospital, para auxiliar na escolha do soro correto.

11. Afogamento

Só retire a pessoa da água se souber nadar. Caso contrário, há risco de você também se afogar. Se possível, ofereça um objeto que flutue, como boia, pedaço de isopor ou galho comprido, e tente ajudar sem entrar na água.

Após o resgate, verifique se ela está respirando. Se estiver inconsciente e sem respiração, inicie imediatamente as compressões torácicas. A ideia de virar a vítima de cabeça para baixo para “tirar a água do pulmão” não funciona — a prioridade é restabelecer a circulação e a oxigenação do sangue. Em casos de quedas ou suspeita de trauma, tenha cuidado extra com a coluna cervical, evitando movimentar o pescoço. Ligue para os serviços de emergência (192 ou 193).

12. Hipotermia

A hipotermia ocorre quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35°C. Ela não acontece apenas em situações de frio intenso — idosos, pessoas em casas mal aquecidas ou indivíduos molhados em temperaturas moderadas também estão em risco. Os sinais de alerta incluem tremores intensos, confusão mental, fala arrastada, sonolência excessiva, perda de coordenação motora e pele muito fria.

Ao identificar o quadro, é fundamental aquecer rapidamente a pessoa, removendo roupas molhadas e envolvendo-a em cobertores secos. O aquecimento deve começar pelo centro do corpo (peito, pescoço, abdômen e virilha) antes das extremidades, utilizando compressas mornas ou o calor do próprio corpo.

O aquecimento deve ser gradual, ou seja, nada de mergulhar a pessoa em água quente ou aproximá-la de aquecedores, pois isso pode causar queimaduras, arritmias cardíacas ou choque. Não dê álcool, que acelera a perda de calor. Se a situação não se estabilizar, chame ajuda médica.

13. Convulsão

A maioria das convulsões dura menos de dois minutos e para sozinha. Afaste móveis e objetos pontiagudos e apoie a cabeça da pessoa em crise para evitar traumas. Não coloque nada dentro da boca da vítima, tampouco tente “desenrolar” a língua. Observe o tempo da crise, pois essa informação é importante para a equipe médica.

Quando os tremores cessarem, a vítima vai ficar confusa e sonolenta por alguns minutos. Vire-a de lado, para evitar que se engasgue caso vomite, e deixe-a descansar até recuperar totalmente a consciência. Não ofereça água, comida ou medicação. Chame o resgate médico se a convulsão durar mais de 5 minutos, houver várias crises seguidas, for a primeira vez ou se ela se machucou.

Fonte: Agência Einstein

