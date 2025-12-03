Zwanga Fashion Week 2025 realiza a primeira semana de moda afroperiférica do Brasil

Entre os dias 02 e 06 de dezembro de 2025, ocupando territórios quilombolas, ribeirinhos, periferias urbanas e águas amazônicas, acontece o evento Zwanga Fashion Week 2025, com o lema “Onde quilombos, ribeirinhos e periferias viram passarela”, o evento revela que a moda não precisa de centro urbano para brilhar, ela nasce dos territórios onde o povo preto e periférico resiste, cria e reinventa sua identidade.



A programação é diversa e potente: desfiles de marcas afroperiféricas e autorais; feira de afroempreendedores; espaços de tecnologia e inovação com soluções periféricas; beleza afro e estética preta; exposições de arte, fotografia e literatura afro; além de gastronomia e música amazônica e afro-brasileira, celebrando ancestralidade, criatividade e protagonismo.



Com expectativa de movimentar cerca de 250 negócios liderados por mulheres negras, lançar mais de 20 coleções inéditas, e reunir um público de 4 a 5 mil pessoas entre moradores locais, visitantes e convidados nacionais e internacionais, a Zwanga Fashion Week representa um marco de visibilidade, economia criativa e empoderamento.



Mais que uma semana de moda, Zwanga Fashion Week é um manifesto vivo: um quilombo contemporâneo de oportunidades, onde corpos periféricos caminham à frente e onde moda, ancestralidade e futuro se encontram.



SERVIÇO

Evento: Zwanga Fashion Week – 1ª Semana de Moda Afroperiférica Brasileira

Quando: 02 a 06 de dezembro de 2025

Onde: Territórios de Macapá e Mazagão, Amapá

Realização: Zwanga Impacto Social

Mais informações: www.zwangaimpactosocial.org | Instagram: @zwanga_oficial

Zwanga é moda — e também revolução.

Curtir isso: Curtir Carregando...