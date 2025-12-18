Pacientes iniciam sessões de radioterapia no Amapá pela primeira vez

Inaugurado há uma semana, o Centro de Radioterapia começou pela triagem dos pacientes, que fizeram exames e passaram pela avaliação de especialistas, cuidado que garante um percurso seguro, humano e individualizado.

O Amapá viveu nesta terça-feira, 17, um momento histórico para a saúde pública com a realização das primeiras sessões de rádio em pacientes oncológicos. O serviço acaba com a necessidade de tratamento fora do estado e humaniza o processo de cura para quem enfrenta o câncer, possibilitando lutar ao lado da família.

Ao lado da mulher e da filha, seu João Cardoso Pantoja, de 73 anos, foi o primeiro paciente a realizar radioterapia no Amapá. Diagnosticado com câncer em 2019, ele já havia passado por cirurgias e diversas sessões de quimioterapia na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal).

“Esse tratamento era para fazer fora do estado. Quando soube que seria aqui, foi uma grande surpresa. Sempre quis ficar no Amapá, perto da família. Fui muito bem acolhido desde o primeiro momento. Estou feliz, com aquele friozinho na barriga, mas com muita fé de que vai dar tudo certo. É uma vitória”, relatou Pantoja.

De Afuá, no Pará, mas com residência em Macapá, seu João recebeu o apoio e o carinho da esposa, dona Hermínia Lima, e da filha, Ciléia Cristina, que destacou a longa caminhada da família em mais essa etapa do tratamento.

“São sete anos de luta. Ele sofreu muito com os efeitos colaterais fortes da quimioterapia e até pensou em desistir da radioterapia por medo. Mas aqui fomos bem orientados, o médico explicou tudo, tirou nossas dúvidas, e hoje estamos confiantes. Ter esse tratamento no nosso estado é um presente”, ressaltou Ciléia.

Outro paciente que iniciou o tratamento foi Pedro do Nascimento Almeida, que está em acompanhamento desde 2021. Após anos de espera e com autorização para viajar para fora do estado, ele celebrou a realização do procedimento no Amapá, sem precisar buscar o serviço em outra região.

“Eu esperei muito por esse momento. Quando soube que a radioterapia seria aqui, fiquei extremamente feliz. O sonho virou realidade. Isso vai ajudar muita gente que não vai mais precisar sair do estado. Hoje é meu primeiro dia de radioterapia e estou muito satisfeito”, afirmou.

A secretária de Estado da Saúde, Nair Mota, e o secretário adjunto de Atenção Hospitalar, Rinaldo Martins, fizeram questão de acompanhar o início das sessões de radioterapia e ver o resultado do trabalho dos investimentos do Governo do Amapá.

“Estamos vivenciando um dia histórico. Em poucos dias após a inauguração, já realizamos a primeira sessão de radioterapia. Isso representa dignidade, cuidado e acolhimento para os pacientes e suas famílias, que agora podem acompanhar todo o tratamento de perto. Esse foi um compromisso do governador Clécio Luís agora concretizado, de transformar e humanizar a saúde oncológica do nosso estado”, pontuou a gestora.

Saiba como funciona o atendimento na Radioterapia

Antes de chegar à sessão propriamente dita, os pacientes passam por um fluxo rigoroso de atendimento, que inicia com o encaminhado da Unacon. Já no Centro de Radioterapia, eles são acolhidos, cadastrados e passam por triagem clínica, exames e consulta médica especializada.

Somente após a avaliação é definido se o paciente realmente necessita das sessões de radio. Nem todos os encaminhados realizam o tratamento, já que a equipe pode identificar, durante a triagem, que não há indicação clínica para o procedimento.

Após a confirmação da necessidade, o paciente é encaminhado para a tomografia de simulação, etapa fundamental para o planejamento do tratamento. As imagens retornam ao Centro de Radioterapia, onde médicos radio-oncologistas e físicos médicos realizam todos os cálculos e ajustes técnicos para garantir segurança e precisão. Somente depois dessa fase, o paciente tem as sessões agendadas.

Processo seguro e humanizado

O físico médico, Fernando Japiassu, explicou que todo o processo é personalizado e segue protocolos rigorosos de segurança.

“Os pacientes chegam encaminhados pela Unacon, passam pelo acolhimento, triagem, consulta médica e só então avaliamos se a radioterapia é indicada. Após a tomografia de simulação, fazemos o planejamento técnico, com cálculos precisos da dose de radiação. Cada tratamento é único, pensado exclusivamente para aquele paciente.”

Segundo ele, desde a inauguração do Centro, dezenas de pacientes já passaram pela primeira consulta, e a expectativa é que todos os casos com indicação avancem para as próximas etapas.

Com o início das sessões, o Centro de Radioterapia do Amapá consolida um novo capítulo na assistência oncológica do estado, garantindo acesso a um tratamento essencial, com segurança, humanização e qualidade, sem romper os vínculos familiares dos pacientes.

A implantação do serviço no estado recebeu mais de R$ 30 milhões em aporte, resultado de investimento conjunto entre Governo do Amapá, Ministério da Saúde e bancada federal, especialmente do senador Davi Alcolumbre, que participou de todo o processo desde a liberação dos recursos, e do deputado federal Dorinaldo Malafaia.

O Centro de Radioterapia do Estado é administrado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com operacionalização do Hospital de Amor, instituição referência nacional no tratamento do câncer.

