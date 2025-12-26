II Mostra Cultural Zona Norte em Cena movimenta comunidade quilombola Curiaú de Fora nesta sexta-feira (26)

Evento marca os 14 anos da Companhia Tucuju e reforça a descentralização das ações culturais em Macapá

Em comemoração aos 14 anos de atuação, a Companhia Tucuju encerra o ano de 2025 com a realização da II Mostra Cultural Zona Norte em Cena, que acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 17h, no centro comunitário da Igreja São Joaquim, na comunidade quilombola Curiaú de Fora, zona norte de Macapá.

A programação marca a segunda etapa e o encerramento do projeto neste ano e contará com apresentações teatrais de temática natalina, além de uma apresentação de toada com a cunhã Samara Costa, valorizando expressões artísticas ligadas à cultura amazônica e às tradições locais.

A iniciativa tem como principal objetivo democratizar e descentralizar o acesso à cultura, levando atividades artísticas a comunidades da zona norte da capital que historicamente possuem menor oferta de eventos culturais.

A primeira etapa da Mostra foi realizada em outubro, durante o mês das crianças, com um circuito de apresentações no Parque Horto Municipal e na Escola Estadual São Lázaro. Na ocasião, o público acompanhou o espetáculo “O Auto da Estrela Guia”, da Companhia Tucuju, além de contação de histórias com Luciano Melo e um show de mágica com o Mágico Dalton, convidado especial vindo de Belém (PA).

Para Jhou Santos, diretor de programação e coordenador geral do projeto, a Mostra cumpre um papel fundamental na cena cultural local.

“Essa Mostra tem como missão principal servir como palco e vitrine para artistas da zona norte de Macapá, além de possibilitar que cheguemos a comunidades que carecem de atividades culturais. É um grande encontro entre artistas, público e comunidades da nossa querida zona norte”, destacou.

A II Mostra Cultural Zona Norte em Cena conta com o apoio e incentivo da Fundação Municipal de Cultura (FUMCULT), por meio da Prefeitura de Macapá.

PROGRAMAÇÃO

“Um Marabaixo para Romeu e Julieta” – Companhia Tucuju

Toada com Samara Costa

“Natalhaço” – Companhia de Palhaçaria Feminina

FICHA TÉCNICA

Direção de programação e coordenação geral: Jhou Santos

Produção: Luciano Melo e Carla Serejo

Artistas e grupos participantes: Companhia Tucuju, Companhia de Palhaçaria Feminina, Luciano Melo, Samara Costa e Mágico Dalton (PA)

Registros fotográficos: Josimar Nascimento

Assessoria de imprensa: Mary Paes

Realização: Companhia Tucuju – Artes Integradas

Apoio: FUMCULT / Prefeitura de Macapá

SERVIÇO

II Mostra Cultural Zona Norte em Cena

Data: 26 de dezembro

Hora: 17h

Local: Igreja São Joaquim – Comunidade do Curiaú de Fora

Fotos: Josimar Nascimento

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

