Ebserh está com inscrições abertas até 30 de janeiro para área médica

Concurso prevê 152 vagas para 96 especialidades

Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil

As inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para a área médica estão abertas até 30 de janeiro. O certame selecionará profissionais para os hospitais universitários federais administrados pela estatal. São 152 vagas para 96 cargos e/ou especialidades.

Este é o primeiro concurso da Ebserh que terá vagas para o Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUSE-Unirio).

Em dezembro de 2025, a unidade, que era do Ministério da Saúde e foi cedida para a Unirio, passou a fazer parte da Rede Ebserh por meio da fusão com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-Unirio), já administrado pela estatal.

Os demais hospitais universitários federais geridos pela Ebserh também terão vagas no concurso.

Os salários vão de R$ 11.464,35 para uma jornada de 24 horas semanais até R$ 19.107,31 para jornada de 40 horas semanais.

O edital pode ser acessado nos sites da Ebserh (Edital nº 02 – Ebserh/Nacional – Área Médica — Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.

Entre as especialidades com vagas imediatas estão cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, anestesiologia, cardiologia e oncologia.

O concurso prevê reserva de vagas para pessoas pretas e pardas (25%), pessoas com deficiência (10%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). Em relação ao último concurso, há um aumento de 5% na cota para pessoas pretas e pardas. A nova ordem de convocação priorizará as pessoas com deficiência.

Segundo a diretora de Gestão de Pessoas da Ebserh, Luciana de Gouvêa Viana, o novo concurso é essencial para que a estatal alcance seu propósito de promover saúde, ensino, pesquisa e inovação a serviço da vida e do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nosso esforço é pela contratação tempestiva de profissionais aprovados nos concursos, sempre que houver demanda pela expansão ou pela reposição da força de trabalho nos hospitais que integram a Rede Ebserh e na administração central da estatal, em Brasília”, disse, em nota, Luciana.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas pois atendem pacientes SUS ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Agência Brasil



