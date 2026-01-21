Pré-matrícula de vagas remanescentes acontece de 20 a 22 de janeiro em Santana

A pré-matrícula das vagas remanescentes da rede pública de ensino será realizada no período de 20 a 22 de janeiro de 2026, por meio do portal www.escolapublica.ap.gov.br. As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nas fases anteriores do processo de matrícula e que retornaram ao sistema para nova oferta aos estudantes.

O sistema estará disponível a partir das 14h do dia 20 de janeiro, com encerramento às 23h59 do dia 22 de janeiro de 2026. Durante esse período, pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade poderão realizar a inscrição on-line, escolhendo a escola conforme a disponibilidade de vagas.

Confirmação da matrícula será presencial



Após a realização da pré-matrícula on-line, a confirmação da matrícula será obrigatória e ocorrerá de forma presencial, com a entrega da documentação exigida, nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2026, nas escolas selecionadas no ato da inscrição.

O atendimento nas unidades escolares acontecerá nos seguintes horários:

• Manhã: das 8h às 12h

• Tarde: das 14h às 17h

Renata Rodrigues

Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Santana

Curtir isso: Curtir Carregando...