Governo do Amapá realiza ciclo de palestras para empreendedores da cadeia produtiva do açaí

O Governo do Amapá realiza nesta quarta-feira, 21, um ciclo de palestras voltado para 48 empreendedores que atuam como batedores de açaí em Macapá. O evento ocorre das 8h às 12h, na Escola de Saberes Públicos do Amapá (Esap), com foco na qualificação técnica e no fortalecimento do setor.

O objetivo da programação é orientar o segmento sobre as melhores técnicas de manipulação de alimentos e as formas de empreender com sucesso. Além disso, os profissionais receberão informações sobre oportunidades de fomento ao crédito e orientações essenciais da vigilância sanitária para a prevenção da doença de Chagas.

A qualificação é coordenada pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), por meio de uma parceria técnica com a Universidade da Amazônia (Unama). A ação conta ainda com o apoio do Sindicato dos Produtores e Beneficiadores dos Produtos da Floresta (Sindaçaí), da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e do banco Santander.

Local: Escola de Saberes Públicos do Amapá (Esap)

Data: 21/01/2026 às 8h0

Endereço: Rua Rio Amazonas, nº 20, bairro Central, Macapá-AP.

Agência de Notícias do Amapá

