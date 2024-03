Procon-AP aponta diferença de até 33% nos preços dos ovos de Páscoa em Macapá e Santana

Dados mostraram alta de mais de R$ 30 em itens da mesma marca em diferentes estabelecimentos.

Por: Crystofher Andrade

Para auxiliar o amapaense nas compras do tradicional ovo de Páscoa, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP) realizou pesquisa de preço em estabelecimentos comerciais de Macapá e Santana. Mais de dez marcas de chocolates foram avaliadas, apontando uma diferença de até 33% nos preços dos produtos.

A pesquisa busca fornecer ao consumidor informações precisas sobre os preços praticados e auxilia na identificação de possíveis abusos por parte dos estabelecimentos. O trabalho também contribui para a livre concorrência e respeito aos direitos do cidadão.

Os dados mostraram diferenças de mais de R$ 30 em ovos de Páscoa da mesma marca em diferentes lojas. As empresas passarão por fiscalização para constatar se seguiram a precificação pré-estabelecida durante a avaliação.

“Os consumidores devem estar cientes das variações de preços dos ovos de Páscoa encontradas em nossa pesquisa. É crucial comparar antes de comprar para garantir uma escolha consciente”, destacou o diretor-presidente do Procon-AP, Matheus Costa.

Consumidores que se sentirem prejudicados podem procurar o Procon-AP. O órgão está localizado na Avenida Henrique Galúcio, 1155-B, bairro Central. Para denúncias ou orientações, os consumidores podem ligar para o número 151.

Foto: Procon-AP/Divulgação

Legenda: Pesquisa busca identificar possíveis abusos por parte dos estabelecimentos

Fique por dentro das notícias do Governo do Amapá no ==> Instagram e Facebook.

Tá no ZAP ==> Entre no grupo de WhatsApp e receba notícias em primeira mão aqui! —

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...