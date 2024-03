Pesquisa analisa qualidade da água em Manaus com apoio da população

Ação do coletivo Namaloca busca reunir informações de todas as zonas da cidade sobre acesso à água

A falta de dados sobre a qualidade e o acesso à água em Manaus, motivou o coletivo Namaloca a analisar por conta própria a situação desta política pública na cidade. Por meio da pesquisa “Água Potável e Saneamento – A Minha Realidade em Manaus”, a iniciativa quer reunir dados consistentes. A pesquisa pode ser respondida por qualquer morador da cidade, até 30 de abril, por meio do link: abre.ai/pesquisaaguamanaus.

A ideia é utilizar as informações para basear incidência junto ao poder público e promover ações na cidade voltadas ao objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 6, que dispõe sobre a temática.

“Estamos num movimento contrário ao que existe hoje. Estamos Ouvindo as comunidades e entendendo juntos quais são os maiores desafios e possíveis soluções para os problemas encontrados em cada território. Por isso, surgiu a importância de olhar para a cidade de uma maneira mais ampliada, coletando informações do acesso à água pelos cidadãos”, afirmou Mel Angeoles, coordenadora-geral do Namaloca.

O Namaloca pretende quantificar e qualificar essas informações por meio de dados, que serão coletados na pesquisa. “Levaremos todas essas informações para os setores públicos e privados responsáveis, através do Plano Comunitário das Águas, que é um compilado de todas as atividades e dados que foram coletados e executados pelo Namaloca. Por isso a participação nessa pesquisa é tão importante”, acrescentou Mel Angeoles.

Ações em Manaus

Em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (iCS), o Namaloca já está trabalhando pela política de acesso à água de qualidade em duas comunidades de Manaus: nas zonas sul e norte. Em cada uma das localidades estão sendo realizadas ações específicas, conforme as demandas apresentadas pelos moradores.

Na comunidade do bairro Monte das Oliveiras, as ações do Namaloca focam na melhoria do espaço comunitário do Instituto Soul do Monte, onde o coletivo promove a reforma do banheiro, instalação de pia e bebedouro, além de atividades de educação ambiental, e geração de renda, por meio da reutilização de resíduos que seriam descartados de forma incorreta, como óleo de cozinha.

Sobre o Namaloca

Namaloca é um canal de criação e conexão de valores sociais e culturais para uma agenda de desenvolvimento social e sustentável no Amazonas e com foco na população da Amazônia Urbana. A organização busca o fortalecimento da cidadania cultural amazônida para o respeito e valorização de sua diversidade étnica e regional, o pertencimento territorial cidade-floresta, e o acesso a informações qualitativas como fundamento de uma consciência política desenvolvedora.

