CSA realiza interligação de redes para levar água para famílias da zona sul de Macapá; abastecimento será suspenso na quarta-feira (27)

As equipes da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) realizam nesta quarta-feira (27/03) uma parada programada dos sistemas para interligação de redes de água tratada em novas passarelas do Congós. As obras no bairro ocorrem das 6h às 18h e para sua execução, a rede de abastecimento que atende aos bairros das zonas sul e central será desligada.

O trabalho consiste na interligação da nova extensão nas redes intermediárias para a conexão das passarelas que foram alcançadas pelo Projeto Pontes para o Futuro. Após o trabalho, o abastecimento retornará gradativamente em até 48 horas, tempo necessário para recuperação de todo o sistema.

Serviço

Parada programada CSA – zonas sul e central

Data: 27/03 (quarta-feira)

Horário dos serviços: 6h às 18h – retomada gradativa do abastecimento em até 48h.

Bairros impactados: Buritizal, Novo Buritizal, Congós, Trem, Muca, Beirol, Nova Esperança, São José, Açucena, Alvorada, Santa Rita, Central, Laguinho, Pacoval, Cidade Nova 1 e 2, Perpétuo Socorro.

