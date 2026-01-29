Concurso: governador Clécio anuncia convocação de mais 37 aprovados no concurso da Sefaz do Amapá

Edital com candidatos desistentes e novos convocados foi publicado pela Sead nesta terça-feira, 27, como parte da política de avanço dos concursos públicos no Estado.

Foi publicado nesta terça-feira, 27, o edital de convocação de mais 37 aprovados no concurso público para os cargos de Auditor da Receita Estadual e Fiscal da Receita Estadual, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A chamada foi autorizada pelo governador do Amapá, Clécio Luís, como parte da política de avanço dos concursos públicos no estado.

“São mais 37 concursados chamados para a Secretaria da Fazenda, que serão nossos novos auditores e fiscais do Estado, para cuidar melhor das nossas receitas, dos nossos recursos e dos nossos suprimentos. É o Amapá acelerado, convocando aprovados e andando para frente”, citou Clécio Luís.

A convocação é para que os aprovados na 1ª fase avancem no certame para as etapas de Exame Documental e de Saúde, que ocorrerão nos dias 19 e 20 de fevereiro. Ao todo, foram convocados 28 aprovados para a função de fiscal e 9 para a de auditor. As datas e regras publicadas pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) constam no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira.

O concurso público foi realizado pelo Governo do Estado em 2022, após 14 anos sem certames para a área, visando a formação de cadastro reserva com 250 vagas. Esta é a segunda convocação realizada para o avanço de fases. Em 2024, dos 70 candidatos chamados, 44 cumpriram as etapas, foram nomeados e tomaram posse, sendo 14 auditores e 30 fiscais.

Em três anos de gestão, o governador Clécio Luís honrou compromissos chamando mais de 7,7 mil aprovados em diversos concursos públicos, chegando a empossar 3.923 novos servidores públicos no estado.

Na sexta-feira, 23, a Sead deu andamento à lista do concurso de soldados do Corpo de Bombeiros, com a chamada de mais 200 aprovados; e na segunda, 26, foram convocados mais 300 aprovados para a função de soldado da Polícia Militar.

Foto de capa: Maksuel Martins/GEA

Curtir isso: Curtir Carregando...