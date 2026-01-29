PS 2026: Unifap convoca aprovados em cotas para o procedimento de heteroidentificação e autodeclaração

Avaliações e entrega de declarações ocorrem nos dias 28 e 29 de janeiro, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

A Comissão de Heteroidentificação do Processo Seletivo 2026 (PS 2026), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), convoca os aprovados e classificados do certame para o procedimento de heteroidentificação e para a verificação da Autodeclaração Indígena, da Autodeclaração Quilombola e de laudo médico de pessoas com deficiência (PcD). A entrega da declaração ocorrerá nos dias 28 e 29 de janeiro, na Secretaria do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca), a partir das 8h30 até às 17h30 [cronograma no final da matéria].

O(a) candidato(a) convocado(a) deverá estar presencialmente na Unifap, portando documento de identidade e a declaração de comprovação de sua cota: Declaração Étnico Racial (pretos ou pardos, indígenas e quilombolas) e Laudo Médico PcD.

O(a) candidato(a) autodeclarado(a) que não passar pela comissão de heteroidentificação, não apresentar a declaração na Comissão de Verificação da Autodeclaração Indígena, Comissão de Verificação da Autodeclaração Quilombola e laudo médico para a Comissão de Verificação (PcD) estará automaticamente eliminado(a) e perderá o direito à vaga.

A lista de classificados selecionados do Campus Marco Zero do Equador e Campus Santana está disponaível para consulta em: https://depsec.unifap.br/concursos/processos/6931eaeab2c06709f929f9fa

Curtir isso: Curtir Carregando...