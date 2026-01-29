Carreta Sebrae e Governo do Amapá levam capacitação para empreendedores no Sambódromo nesta quinta (29)

Treinamentos e atendimentos gratuitos são ofertados aos empreendedores que fornecem produtos e serviços aos barracões, no sambódromo e arredores, para garantir na folia o aumento no faturamento dos trabalhadores da economia criativa

Denyse Quintas

O Sebrae e o Governo do Amapá, promoverão atendimentos gratuitos, com palestras, oficinas, orientação ao crédito, abertura e formalização de Microempreendedor Individual (MEI) e soluções práticas para apoiar os pequenos negócios que já movimentam os barracões, na Cidade do Samba. Os empreendedores serão recebidos na Carreta Empreendedora do Sebrae, que estará no estacionamento do Sambódromo, nesta quinta e sexta (29 e 30), das 8h30 às 17h.

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, o objetivo é preparar e capacitar os empreendedores para vender mais no Carnaval, se destacar e adotar estratégias de vendas.

“O carnaval promovido pelo Governo do Amapá, valoriza tradição, identidade cultural e inovação, traz um movimento excelente de oportunidades para a economia criativa, comércio, serviços, gastronomia e turismo; e atrai turistas de outros estados e internacionalmente, esse cresce anualmente. A presença desse público amplia o impacto econômico da festa e queremos deixar uma excelente impressão para todos os públicos e ótimas experiências ligadas a nossa cultura”, destacou a superintendente, Alcilene Cavalcante.

