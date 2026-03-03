Após 20 anos, Governo do Amapá lança edital do concurso da Educação Indígena com mais de 400 vagas
Certame construído em diálogo com lideranças indígenas terá provas aplicadas também nos territórios tradicionais.
Por Breno Pantoja
O Governo do Amapá lançou, na sexta-feira, 27, o edital do concurso público específico para a Educação Indígena, ofertando 412 vagas para profissionais que atuarão nas escolas indígenas da rede estadual.
Os salários variam de R$ 3.498,42 (auxiliar) a R$ 6.600,98 (professor Classe C). Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD).
As oportunidades são destinadas à atuação direta em escolas localizadas em territórios indígenas do Amapá, abrangendo diversas etnias, como Wajãpi, Galibi-Marworno, Karipuna, Palikur, entre outras.
O anúncio foi feito pelo governador Clécio Luís, que destacou o caráter histórico e participativo da iniciativa, realizada após duas décadas sem certame na área.
“São mais de 400 vagas para profissionais da educação, em respeito à tradição, à origem e à língua materna dos povos indígenas. É um edital construído com a ajuda e o empenho das populações indígenas do Amapá, e era uma demanda antiga que agora se torna realidade e vai beneficiar as crianças e jovens indígenas”, afirmou o governador.
O concurso atende a uma demanda histórica das comunidades indígenas e busca recompor o quadro efetivo das escolas estaduais, diante de aposentadorias, expansão da rede, crescimento de novas comunidades e migração de profissionais para outras áreas.
Estrutura do concurso
O certame é destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o quadro da Secretaria de Estado da Educação do Amapá (Seed).
As oportunidades são para os cargos de:
• Professor Indígena (Classe A e C)
• Pedagogo Indígena
• Especialista em Educação Indígena
• Auxiliar Educacional Indígena
A primeira fase do certame será composta por provas objetivas divididas de acordo com o nível de ensino e cargo pretendido. Entre as matérias exigidas estão:
• Língua portuguesa
• Matemática
• História
• Geografia
• Conhecimentos específicos
• Conhecimentos de etnia
• Conhecimentos específicos para o cargo
• Conhecimento pedagógico
A organização do concurso ficará sob a responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).
Uma das principais inovações é a aplicação das provas também nos territórios indígenas, cumprindo compromisso firmado pelo Governo do Estado com as lideranças. A primeira fase, composta por prova objetiva, está prevista para o mês de abril.
Rede indígena no Amapá
Atualmente, a rede pública estadual conta com 201 professores indígenas atuando em 54 escolas localizadas nos municípios de Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e no Parque do Tumucumaque. Em 2024, eram 4.742 estudantes matriculados nas escolas indígenas estaduais, em todas as etapas e modalidades de ensino.
O último concurso para a Educação Indígena foi realizado em 2006, quando foram selecionados 176 professores para turmas do 1º ao 5º ano. Para os cargos de pedagogo e especialista, esta é a primeira seleção para provimento efetivo. Já o cargo de auxiliar educacional indígena não existe atualmente nas escolas indígenas da rede estadual.
Inscrições
As inscrições para o concurso da Educação Indígena estarão abertas no período de 4 a 29 de março de 2026, exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do certame: www.idcap.org.br.
Para efetivar a inscrição, o candidato deverá acessar a página oficial da banca, preencher o formulário eletrônico e gerar o boleto para pagamento da taxa, conforme o cargo pretendido. O valor da taxa é de R$ 80 para cargos de nível médio e R$ 120 para cargos de nível superior.
A prova objetiva está prevista para o dia 26 de abril de 2026.
Agência de Notícias do Amapá