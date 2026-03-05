Vencedor do MasterChef Profissionais capacita empreendedores da gastronomia em ação do Sebrae

O chef Rafa Gomes vem ao Amapá pela primeira vez para ministrar oficina voltada à qualificação e à preparação para o Festival Gastrosamba

Isabel Ubaiara

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza a oficina Petiscos – Criatividade e Técnica, ministrada pelo chef Rafa Gomes, um dos nomes mais reconhecidos da gastronomia contemporânea brasileira. A iniciativa integra as ações de capacitação voltadas aos empreendedores do setor gastronômico e faz parte da preparação para a segunda edição do Festival Gastrosamba. O treinamento acontece na segunda-feira (9), na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), localizada na Avenida Henrique Galucio, 1999, no bairro Central, das 14h às 18h.

A gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviço do Sebrae, Vânia Chermont, explica que a presença de Rafa Gomes, aproxima a gastronomia contemporânea da realidade dos pequenos negócios amapaenses.

“ O profissional representa a figura do chef empreendedor, capaz de dialogar diretamente com donos de restaurantes e empreendimentos do setor, reunindo visão de gestão e experiência operacional, elementos fundamentais para o fortalecimento da gastronomia local e para o sucesso dos participantes do Gastrosamba”, ressaltou Vânia Chermont.

Festival

O Festival Gastrosamba busca valorizar a diversidade dos empreendimentos que participam do Projeto Gastronomia do Amapá, no qual oportuniza restaurantes, pizzarias, lanchonetes e bares, a participarem de um festival gastronômico. O evento acontecerá no Estacionamento do Sebrae no Amapá, no período de 17 a 19 de abril.

A gestora do Projeto Gastronomia do Amapá do Sebrae, Tatiane Negrão, destaca que por meio do tema Comida de Boteco, o chef apresenta aos empreendedores, pratos clássicos da culinária brasileira e mostra como petiscos tradicionais podem ser transformados em preparações de maior valor agregado.

“Com técnicas elaboradas, apresentação refinada e melhor aproveitamento de ingredientes da região, as receitas apresentadas no festival se tornam competitivas e inovadoras”, concluiu, Tatiane Negrão.

Chef

Com formação em gastronomia pelo Institute of Culinary Education, em Nova York, Rafael Gomes, construiu uma carreira internacional marcada por rigor técnico e criatividade autoral. Ao longo de mais de 18 anos de atuação no exterior, trabalhou em restaurantes renomados, como Mirazur, na França, e Eleven Madison Park e Gramercy Tavern, em Nova York.

Também ganhou projeção nacional ao vencer o programa MasterChef Profissionais em 2018 e o Iron Chef Brasil em 2022. Além da atuação na cozinha, se dedica à criação de receitas autorais e à realização de aulas e workshops voltados à capacitação de profissionais e empresários do setor da alimentação.

Coordenação

A oficina Petiscos – Criatividade e Técnica e o Festival Gastrosamba é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont e pela gestora do Projeto Gastronomia do Amapá, Tatiane Negrão.

Serviço:

Sebrae no Amapá

