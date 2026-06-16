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Caravana de Atendimento Rural Integrada beneficia produtores rurais com 822 atendimentos em Calçoene

Livia Almeida

Os atendimentos realizados beneficiaram as comunidades da Bela Vista, Cassiporé, Reginá, Carnot e Cunani, e localidades do entorno

Brenda Pires De Calçoene/AP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), realizou maisuma edição da Caravana de Atendimento Rural Integrada no município de Calçoene. Durante três dias de programação, a iniciativa reuniu serviços gratuitos, orientações técnicas e capacitações voltadas a produtores rurais, associações e cooperativas, fortalecendoa produção local e ampliando o acesso a políticas públicas para comunidades da região. As atividades ocorreram na quadra da Escola Estadual José Rodrigues Cordeiro, entre os dias 9 e 11 de junho.

Sebrae

De acordo com a analista de negócios do Sebrae no Amapá, Ariela Paiva, o sucesso da Caravana de Atendimento Rural Integrada é resultado da união entre instituiçõesparceiras e do compromisso conjunto em levar serviços essenciais diretamente às comunidades rurais.

“A Caravana é resultado de um esforço coletivo que reúne instituições federais, estaduais, municipais, cooperativas e organizações parceiras em torno de um mesmoobjetivo: atender quem vive e produz no campo. Ao longo dos anos, a iniciativa cresceu, ampliou o número de parceiros e consolidou um modelo de atendimento que aproxima serviços, orientações e oportunidades aos produtores rurais. Tudo isso só é possível graçasà integração entre as instituições e ao apoio dos municípios que recebem a ação”, afirmou Ariela Paiva.

Atendimento

A Caravana oferece um amplo portfólio de serviços essenciais, incluindo a regularização de propriedades rurais, licenciamento ambiental e a emissão de documentosfundamentais como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCU).

Segundo o superintendente do Incra no Amapá, a parceria entre as instituições tem ampliado o alcance das ações de desenvolvimento rural e contribuído para fortalecera agricultura familiar nos assentamentos do estado.

“A parceria com o Sebrae tem sido fundamental para ampliar as oportunidades para as famílias assentadas e fortalecer o desenvolvimento rural. Ao longo das ediçõesda Caravana, temos alcançado resultados importantes com regularização fundiária, georreferenciamento, atendimento técnico e incentivo ao empreendedorismo, criando condições para que mais produtores tenham segurança jurídica e possam investir no crescimentode suas atividades”, destacou Gersuliano Pinto.

Resultados

Para a agricultora Kate Oliveira, assentada do Projeto de Assentamento Irineu Felipe, a Caravana de Atendimento Rural Integrada facilitou o acesso a serviços quenormalmente exigiriam deslocamento até a capital, permitindo resolver diversas demandas em um único local.

“Essa ação foi muito importante para nós, porque nem sempre temos condições de nos deslocar até Macapá para buscar atendimento. Com a presença de vários órgãosreunidos em um só lugar, conseguimos resolver grande parte das nossas demandas e receber orientações que ajudam no desenvolvimento das nossas atividades. Foi uma oportunidade que trouxe mais praticidade e acesso aos serviços para quem vive na zona rural”,relatou Kate Oliveira, agricultora e assentada do Projeto de Assentamento Irineu Felipe.

Capacitação

Além dos atendimentos, a programação contou com atividades de qualificação promovidas pelo Sebrae por meio da Carreta Empreendedora. Nesta etapa, os participantestêm acesso ao Curso de Beneficiamento de Fibra de Buriti e Produção de Cestarias e a Oficina de Boas Práticas de Manipulação de Açaí.

As capacitações têm como objetivo agregar valor à produção local, incentivar o aproveitamento sustentável dos recursos da região e fortalecer atividades econômicastradicionais que geram renda para as famílias do município.

“Foi uma experiência muito positiva. Aprendemos uma nova forma de aproveitar a fibra de buriti e transformar esse recurso em produtos que podem gerar renda paraas famílias. É um conhecimento que agrega valor ao que já temos no município e mostra que, com capacitação e dedicação, é possível criar novas oportunidades de trabalho e empreendedorismo”, relatou Elizângela Cardoso, participante da oficina de Beneficiamentode Fibra de Buriti e Produção de Cestarias.

Parceiros

A caravana é realizada pelo Sebrae em parceria com o Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária (INCRA); o Governo do Estado do Amapá (GEA); o Ministériodo Desenvolvimento Agrário (MDA); o Instituto de Terras do Estado do Amapá (Amapá Terras); Projeto Floresta + Amazônia; Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA); a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Amapá (SEPAQ); Grupo Equatorial; Receita Federal, InstitutoNacional do Seguro Social (INSS); Caixa Econômica Federal; e a Prefeitura Municipal de Calçoene.

Coordenação

As ações da Caravana de Atendimento Rural Integrada no Sebrae são coordenadas pelo gerente da Unidade de Agronegócio e Indústria (UAC-Agrin), Bruno Castro, e pelaanalista de negócios Ariela Paiva.

Serviço:

Unidade de Marketing e Comunicação

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