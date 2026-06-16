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Semana do Clima da Amazônia discutirá caminhos para o fim do desmatamento apresentados na COP30

Livia Almeida

Evento organizado pelo IPAM, em parceria com a SEMAS-PA, reunirá lideranças comunitárias, indígenas, agricultores familiares, cientistas e sociedade civil para fortalecer o protagonismo amazônico na construção do Mapa do Caminho para o Fim do Desmatamento.
 

Evento irá discutir a construção do Mapa do Caminho para o Fim do Desmatamento e seus impactos nos territórios amazônicos, reunindo representantes indígenas, quilombolas, agricultores familiares, juventude e organizações da sociedade civil para trazer suas perspectivas,demandas e experiências locais ao debate internacional sobre o fim do desmatamento. Durante a discussão, participantes também discutirão o protagonismo amazônida na transição sustentável e no controle do desmatamento.
 

A reunião “Roadmap do Fim do Desmatamento: A Amazônia no Centro” é organizada pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), em parceria com a SEMAS (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade) do Pará, como parte da programação da II Semana do Clima da Amazônia, realizada em Belém (PA), entre os dias 26 de junho e 4 de julho.
 

O Mapa do Caminho para o Fim do Desmatamento é um roteiro estratégico global, ainda em discussão, proposto pela presidência brasileira da COP30. A iniciativa busca definir como os países podem eliminar o desmatamento de forma planejada, justa e verificável até 2030. Diferentemente dos acordos internacionais que estabelecem metas e objetivos, o Mapa do Caminho procura detalhar como esses compromissos podem ser implementados na prática.
 

Entre as medidas discutidas estão o combate ao desmatamento ilegal por meio do monitoramento por imagens de satélite e de ações de comando e controle, a regularização fundiária em áreas críticas e o mapeamento e a recuperação de áreas degradadas. Na Semana do Clima, o evento organizado pelo IPAM pretende contribuir para a construção e o aprimoramento desse roteiro, incorporando experiências e demandas de povos e organizações amazônicas, de forma a aproximar as negociações internacionais das realidades e necessidades dos territórios locais.
 

O evento será realizado na arena do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, na Estação das Docas, no dia 1 de julho, às 9h. A participação é aberta ao público, mas está sujeita a lotação do espaço, que comporta 200 pessoas. Dentre os participantes confirmados para o diálogo estão:

  • André Guimarães, diretor Executivo do IPAM e Enviado Especial COP30 para Sociedade Civil;
  • Joaquim Belo, secretário na Confederação Nacional da Indústria e Enviado Especial da COP30 para Sociedade Civil Amazônica;
  • Ângela Conceição Lopes, presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará;
  • Aurélio Borges, diretor da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará – Malungu;

Inscreva-se

Local: Arena do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia (capacidade de 200 pessoas)

Data: 1 de julho de 2026

Horário: 9h às 10h30

Link para inscrição: Link

Mais informações:
Lucas Guaraldo Itaborahy

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