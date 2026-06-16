Maior festival de sustentabilidade da América Latina anuncia programação gratuita em Manaus 

A Virada Sustentável Manaus divulgou as datas da sua 12ª edição, que acontecerá nos dias 14, 16, 18 e 19 de julho. Reconhecido como o maior festival de sustentabilidade da América Latina, o evento promoverá uma programação gratuita que reunirá especialistas, lideranças comunitárias, organizações da sociedade civil, artistas e o público em torno de debates e atividades voltados aos desafios socioambientais da atualidade.

Presente em diversas cidades brasileiras, a Virada Sustentável utiliza a cultura, a educação e a mobilização social como ferramentas para aproximar os temas relacionados à sustentabilidade do cotidiano das pessoas. Em Manaus, a iniciativa se consolidou como um importante espaço de diálogo, engajamento cidadão e valorização de experiências que contribuem para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A programação terá início no dia 14 de julho, com a tradicional abertura no Teatro Amazonas e show gratuito da Amazonas Band. No dia 16 de julho, será realizado o Fórum da Virada Sustentável, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), a partir das 15h, além de uma edição especial da Feira da FAS. O encontro reunirá representantes da sociedade civil e integrantes do Conselho Criativo do festival para debater temas como mudanças climáticas, sociobiodiversidade, inclusão e os caminhos para uma Amazônia mais protegida. Além das discussões abertas ao público, os participantes poderão visitar a Feira da FAS, que contará com marcas locais da economia criativa.

Mais de 40 organizações integram o Conselho Criativo da Virada Sustentável Manaus e participam da construção coletiva da programação, fortalecendo o caráter colaborativo e plural do evento. As atividades abertas ao público acontecerão nos dias 18 e 19 de julho, em comunidades parceiras do festival localizadas nos bairros Monte das Oliveiras, Coroado e Redenção. A agenda contará com ações culturais, educativas e de mobilização social destinadas a pessoas de todas as idades, com acesso gratuito e sem necessidade de inscrição prévia.

Há mais de uma década em Manaus, a Virada Sustentável consolidou-se como uma importante plataforma de engajamento cidadão e valorização de iniciativas locais, conectando arte, educação e sustentabilidade.

“A Virada Sustentável Manaus é um espaço de encontro, diálogo e construção coletiva. Ao reunir diferentes vozes e experiências, o festival fortalece iniciativas que já transformam realidades nos territórios e amplia o engajamento da sociedade em torno de temas fundamentais para o presente e o futuro de cidades como Manaus, sempre inspirada em soluções locais, regionais, nacionais e globais”, destaca a coordenadora do festival e fundadora da Benevolência, Paula Carramaschi Gabriel.

Para a superintendente-geral adjunta da FAS, Valcléia Lima, a realização do evento fortalece o protagonismo da Amazônia nos debates sobre desenvolvimento sustentável e justiça climática.

“A Amazônia está no centro das discussões globais sobre clima e sustentabilidade. A Virada Sustentável Manaus amplia esse diálogo ao aproximar a população de temas que impactam diretamente a vida das pessoas e ao valorizar soluções construídas a partir dos conhecimentos, experiências e iniciativas dos territórios amazônicos”, afirma.

Valcléia também destaca a importância da participação social diante dos desafios ambientais contemporâneos. “Vivemos um momento decisivo para o futuro do planeta. Espaços como a Virada Sustentável Manaus transformam informação em mobilização, incentivam a participação cidadã e mostram que a construção de soluções passa pelo envolvimento de toda a sociedade.”

A Virada Sustentável Manaus é correalizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e pela Virada Sustentável Nacional, com produção local da Benevolência, patrocínio da Bemol e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. O movimento acontece em diversas cidades brasileiras e tem como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), promovendo ações voltadas à construção de sociedades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

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