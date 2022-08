Encerra nesta quarta-feira o prazo para inscrever trabalhos científicos sobre saúde pública

Nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, encerra o prazo para inscrição de trabalho científico com temas que abordam os desafios da saúde pública na Amazônia. Os trabalhos serão avaliados no IV Encontro da Pós-Graduação do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e no II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva, eventos digitais e gratuitos que reunirão especialistas para debater o assunto.

Os melhores trabalhos receberão certificado de parabenização. As submissões dos trabalhos são voltadas aos estudantes e egressos dos Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu e dos Programas de Iniciação Científica do ILMD/Fiocruz Amazônia, do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade do Estado do Amazonas (PPGSC-UEA) e do Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (DASPAM-Fiocruz/UFAM/UEA).

“Não é novidade que a região amazônica ainda enfrenta muitos problemas e que podem ser solucionados com intervenções baseadas na Ciência. Por isso, o evento reunirá três instituições que investem muito em pesquisas acadêmicas e proporcionará trocas de saberes. Desta forma, uma parte colabora com a outra e todos, em especial a população, saem ganhando”, destaca o cientista do ILMD/Fiocruz Amazônia e coordenador do evento, Fernando Herkrath.

As pesquisas científicas devem se enquadrar nas categorias: Saúde Coletiva, Biologia de Interação Patógeno Hospedeiro, ou Relato de Experiência. Além disso, cada participante pode submeter até dois resumos vinculados à sua inscrição. Não há limite para a participação em coautoria de trabalhos inscritos por outros participantes.

Os trabalhos de iniciação científica devem ser indicados na modalidade Painel Aspirante, dentro de cada uma das categorias citadas. As orientações gerais para inscrição do trabalho estão no site [https://abre.ai/eVp4].

As pesquisas devem ser enviadas até nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, às 23:59h (horário de Manaus), para o e-mail [email protected]. O assunto da mensagem deverá ser “APRESENTAÇÃO DE TRABALHO”, em caixa alta.

Sobre o evento

Como superar os desafios em saúde pública na Amazônia será o tema central do IV Encontro da Pós-Graduação do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e do II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva, que acontecerão de forma on-line, de 13 a 16 de setembro, com inscrição gratuita.

O evento é aberto ao público em geral, principalmente para pesquisadores, alunos de pós-graduação e de iniciação científica, além de profissionais da saúde e de áreas afins. A inscrição pode ser feita neste link: https://abre.ai/eVpR.

A programação terá mesas de debates, palestras, rodas de conversa, apresentação de pesquisas científicas e atividades culturais. As transmissões dos dois eventos serão realizadas pelo canal da ILMD/Fiocruz Amazônia no YoutTube: https://abre.ai/eVpY.

