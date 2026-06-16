SESI AP leva oficina de robótica educacional ao Macapá Shopping

O SESI Amapá promove, nos dias 16 e 17 de junho, uma oficina de robótica educacional voltada ao público de 6 a 18 anos. A atividade acontecerá das 16h às 21h, no piso L2 do Macapá Shopping.

A ação integra as iniciativas da instituição voltadas à popularização da ciência, tecnologia e inovação, proporcionando uma experiência lúdica e educativa para crianças e adolescentes a fim de despertar o interesse pelas áreas de ciência, tecnologia, engenhariae inovação.

A participação é gratuita e busca apresentar os princípios da robótica educacional de forma prática e interativa, além de estimular o desenvolvimento de competências digitais, programação, comunicação e habilidades socioemocionais.

As oficinas terão duração aproximada de 30 minutos e durante esse período, os participantes poderão montar o seu primeiro robô e interagir com o robô humanoide NAO, utilizado em atividades educacionais desenvolvidas pelo SESI.

Serviço

Oficina de robótica educacional em shopping de Macapá

Data: 16 e 17 de junho

Hora: das 16h às 21h

Local: Piso L2 do Macapá Shopping, na Rua Leopoldo Machado, 2334 – Trem

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