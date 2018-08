Macapá inicia Campanha de Vacinação contra a Pólio e Sarampo e pais lotam unidades de saúde

As salas de vacina das UBS’s da capital ficaram movimentadas nesta segunda-feira, 6, com o início da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. A ação ocorrerá durante o mês de agosto e tem o objetivo de aumentar as coberturas vacinais e evitar reintrodução dessas doenças, já eliminadas no Brasil.

Este ano, o Município tem a meta de imunizar 33.318 crianças de um a menores de cinco anos de idade, que são o público-alvo da vacinação, que, além de acontecer nas unidades de saúde, também será disponibilizada pelas equipes do programa de Estratégia Saúde da Família. “As crianças dentro da faixa etária, mesmo que já tenham recebido a vacina, precisam comparecer à unidade mais próxima para que os profissionais verifiquem a caderneta de vacina e avaliem cada caso”, explica a coordenadora de Imunização de Macapá, Jorsette Cantuária.

Preocupação que o auxiliar de serviços gerais, Klebeson Moraes, tem com o filho Artur, de 4 anos. “Ele chora agora, mas a proteção contra as doenças levará para o resto da vida. Eu me preocupo em manter as vacinas em dia para que no futuro dele não venha a desenvolver uma doença que poderia ser evitada com uma simples agulhada”, contou. O dia D de mobilização nacional será sábado, 18 de agosto. As salas de vacina funcionam das 8h às 17h, sem interrupção para almoço. Para vacinar, pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança.

