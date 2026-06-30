Festival In Solos Tucujus prorroga inscrições da Mostra Solos Férteis até 4 de julho para ampliar participação de artistas mulheres

Prazo foi estendido para alcançar mais mulheres da cena teatral amapaense e fortalecer a diversidade de propostas na mostra competitiva do festival

As inscrições para a Mostra Solos Férteis, ação competitiva que integra a programação do 3º Festival In Solos Tucujus, foram prorrogadas até o dia 4 de julho. Voltada exclusivamente para artistas mulheres residentes no Amapá, a iniciativa busca ampliar o alcance da convocatória e garantir que mais criadoras da cena teatral local tenham a oportunidade de participar do processo seletivo.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no link ao final desta matéria e na bio do Instagram @portalcenatucuju.

A Mostra Solos Férteis é dedicada exclusivamente à linguagem do teatro e contará com duas categorias: Estreia, destinada a solos inéditos, e Em Cartaz, para espetáculos já apresentados ao público.

Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão curatorial convidada, com base em critérios como qualidade artística, originalidade, potência cênica, coerência estética, viabilidade técnica e proposta de linguagem.

De acordo com o ator, produtor cultural e coordenador do projeto, Jhou Santos, a ampliação do prazo atende a uma demanda da própria classe artística e busca democratizar ainda mais o acesso à mostra.

“A prorrogação das inscrições é uma oportunidade para que mais artistas possam concluir seus projetos e participar da seleção. Queremos alcançar o maior número possível de mulheres que desenvolvem pesquisa e criação teatral no Amapá, fortalecendo a representatividade e a diversidade de vozes presentes na Mostra Solos Férteis”, destaca.

Neste ano, o Festival In Solos Tucujus integra as comemorações pelos 15 anos da Companhia Tucuju e reúne apresentações de teatro, circo, dança, palhaçaria, performances e outras linguagens cênicas. A programação será realizada em duas etapas, com início na segunda quinzena de agosto, nos município de Ferreira Gomes e Macapá, neste último, ocorrerá a Mostra Solos Férteis como uma ação de incentivo e valorização da produção artística local.

Além dos espetáculos, o festival contará com oficinas, rodas de conversa, exposições, cortejos culturais, encontros entre artistas, homenagens, shows musicais e um espetáculo nacional convidado. As atividades serão gratuitas e acontecerão em diferentes espaços dos municípios citados.

O 3º Festival In Solos Tucujus é uma realização da Companhia Tucuju de Artes Integradas, com produção executiva da Cortejo Produções Artísticas. Esta edição conta com o patrocínio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-AP) e apoio de Mary Paes Assessoria de Comunicação e Imprensa.

Serviço

Inscrições para a Mostra Solos Férteis – 3º Festival In Solos Tucujus

Período de inscrições: até 4 de julho de 2026

Público-alvo: artistas mulheres residentes no Amapá

Festival: Segunda quinzena de agosto.

Inscrições e regulamento:

https://drive.google.com/drive/folders/1ak77s6v_lvxr2SskcxyuKby65VCAmvrV?usp=drive_link

Fotos: Maksuel Martins e arquivo do projeto

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...