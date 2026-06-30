MP-AP inicia projeto de inclusão digital para prevenir golpes contra pessoas idosas

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) iniciou nesta terça-feira (30) o projeto MP Conectando Gerações, iniciativa das Promotorias de Justiça da Família de Macapá que busca promover a inclusão digital de pessoas idosas e prevenir golpes e fraudes financeiras praticados em ambientes virtuais. A primeira oficina foi realizada no laboratório do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Araxá.

Voltado para pessoas com mais de 60 anos, o projeto oferece orientações sobre o uso seguro de celulares, computadores, aplicativos e serviços digitais que fazem parte da rotina da população. Entre os temas abordados estão navegação na internet, aplicativos bancários, WhatsApp, plataforma gov.br, marcação de consultas e ferramentas de comunicação.

A primeira turma ocorreu em parceria com a Associação Amigos dos Idosos. Nesta etapa piloto, foram disponibilizadas 25 vagas e todas foram preenchidas.

Além de ampliar o acesso da população idosa aos serviços digitais e fortalecer sua autonomia, o projeto surge diante do aumento dos casos de golpes e fraudes praticados por meios eletrônicos contra esse público. A iniciativa busca oferecer conhecimento e ferramentas de proteção para que os idosos possam identificar situações de risco, utilizar a tecnologia com mais segurança e reduzir sua vulnerabilidade a crimes digitais, exercendo sua cidadania com mais confiança e independência.

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Rita Torrinha

Contato: asscom@mpap.mp.br

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