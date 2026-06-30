Dia de Campo fortalece cadeia produtiva do Abacaxi de Porto Grande

Ação reuniu mais de 50 produtores rurais em estações práticas sobre manejo, colheita, pós-colheita e tecnologias voltadas ao fortalecimento da produção do fruto

Rafael Carneiro De Porto Grande

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a Prefeitura de Porto Grande, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) e Associação dos Produtores do Abacaxide Porto Grande (ASPAG PG), realizou neste sábado (27), na Colônia Agrícola do Matapi, em Porto Grande, o Dia de Campo da Cultura do Abacaxi, às 9h. A ação teve como objetivo fortalecer a cadeia produtiva por meio da difusão de tecnologias, boas práticas decultivo e valorização do Abacaxi de Porto Grande.

De acordo com o gestor do Projeto Frutas do Amapá do Sebrae, Erick Dias, o evento integra série de ações voltadas ao fortalecimento da fruticultura no estado, com foco na troca de conhecimento aos produtores rurais.

“Essa é a primeira de muitas ações que vamos realizar em parceria. Nossa proposta é levar aprendizados técnicos diretamente ao campo e fortalecer a cadeia produtiva do fruto no Amapá”, destacou.

Estações

A programação foi organizada em quatro estações práticas, conduzidas por especialistas, que abordaram temas sobre o cultivo do abacaxi. Os produtores rurais acompanharam orientações sobre implantação do abacaxizal, manejo da cultura, controle de pragas e doenças,além de técnicas de colheita e pós-colheita.

A metodologia permitiu a troca de experiências entre pesquisadores, técnicos e produtores, aproximando o conhecimento científico da realidade das propriedades rurais e incentivando a adoção de práticas que contribuem para o aumento da produtividade e da qualidadedos frutos.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Pesca de Porto Grande (SEMAP), Claudemiro Queiroz, o Dia de Campo amplia o acesso dos produtores às orientações e reforça a estratégia do município para o desenvolvimento da cultura do abacaxi.

Integração

Para o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Kelson Vaz, o trabalho conjunto entre as instituições contribui para consolidar a cultura do abacaxi em Porto Grande e fortalecer a Indicação Geográfica (IG) do produto.

“O Abacaxi de Porto Grande já possui Indicação Geográfica, fruto de um trabalho construído em parceria. Hoje, damos mais um passo nesse processo ao reunir instituições e produtores para fortalecer essa cultura e ampliar as oportunidades para quem produz”, disse.

Conhecimento

O chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Amapá, Daniel Montagner, destacou que o evento aproximou os produtores das tecnologias e recomendações voltadas à cultura do fruto, com foco no aprimoramento do manejo e na qualidade da produção.

“Essa parceria é uma oportunidade para levar ao produtor os métodos que a Embrapa desenvolve, apresentar novas cultivares e compartilhar recomendações sobre manejo, controle de pragas e colheita, sempre com foco na melhoria da qualidade do abacaxi produzidona região”, afirmou.

Mercado

Segundo o presidente da Associação dos Produtores do Abacaxi de Porto Grande (ASPAG PG), Suel Diniz, o reconhecimento da certificação geográfica fortalece o trabalho desenvolvido pelos produtores e amplia as perspectivas de expansão do produto para novos mercados.

“Queremos que os produtores coloquem em prática o conhecimento compartilhado neste Dia de Campo, desde o plantio até a comercialização. Nossa meta é levar o Abacaxi de Porto Grande para todo o Brasil e mostrar ao mercado um produto de qualidade, reconhecidopela Indicação Geográfica”, contou.

Coordenação

A ação foi coordenada pelo gerente da Unidade de Agronegócio e Indústria (UAC-Agrin) do Sebrae no Amapá, Bruno Castro, e pelo gestor do Projeto Frutas do Amapá, Erick Dias, em parceria com a Prefeitura de Porto Grande, através da Secretaria Municipal de Agriculturae Pesca (SEMAP), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) e Associação dos Produtores do Abacaxi de Porto Grande (ASPAG PG).

Serviço:

Sebrae no Amapá

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