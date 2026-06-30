Pix reduziu uso de dinheiro em espécie para 61% dos brasileiros, revela Serasa

24% optam pela tecnologia para realizar pagamentos em lojas físicas.

Junho de 2026 – Em meio a atualizações e novas regulamentações, o Pix segue consolidado como o principal meio de pagamento no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box revelou os impactos da ferramenta: segundo o levantamento, 61% afirmam ter abandonado ou reduzido o uso do dinheiro em espécie após a popularização do Pix.

Ainda segundo o levantamento, 28% deixaram de usar boletos bancários com a mesma frequência, 17% diminuíram o uso do cartão de débito físico e 13% reduziram a utilização do cartão de crédito físico.

Além disso, o Pix vem provocando mudanças significativas nos hábitos financeiros dos brasileiros e conquistando espaço em diferentes tipos de transação: 57% dos entrevistados já utilizam o Pix para realizar transferências entre familiares e amigos, 36% em compras online e 24% para pagamentos em lojas físicas.

O avanço constante da ferramenta acompanha uma série de inovações que prometem tornar as transações ainda mais simples e rápidas. Entre elas está o Pix por aproximação, que passa a oferecer novas experiências ao consumidor durante a jornada de pagamento, incluindo funcionalidades que ampliam a visualização e o acompanhamento do saldo disponível antes da confirmação da compra.

Segundo Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira, a evolução dos meios de pagamento digitais traz benefícios importantes para a gestão financeira e podem contribuir para decisões mais conscientes. “Quanto mais simples e instantâneo se torna o pagamento, maior é a importância de acompanhar o orçamento e refletir sobre cada gasto. Recursos, como dar visibilidade à situação financeira no momento da compra, podem ajudar o consumidor a manter o controle e evitar decisões impulsivas. A tecnologia é uma aliada importante, mas o planejamento continua sendo o principal instrumento para preservar a saúde financeira”, conclui.

Atualmente a nova funcionalidade está disponível apenas em celulares com o sistema Android, por meio de carteiras digitais como Google Pay e Samsung Wallet, por exemplo. Para utilizar o Pix por aproximação, é necessário ativar a funcionalidade no aplicativo do seu banco ou na carteira digital compatível.

Para mais informações e dicas de como habilitar essa nova função, a Serasa lançou um artigo no Serasa Ensina, que pode ser acessado através do link: https://www.serasa.com.br/blog/pix-por-aproximacao-o-que-e-como-funciona/

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 2 e 9 de setembro de 2025, com 1.184 entrevistas online em todo o Brasil. Margem de erro de 2,8 pontos percentuais.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

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