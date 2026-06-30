 Nova cartilha orienta uso planejado do fogo para reduzir incêndios florestais 

A cartilha “Manejo Integrado do Fogo: caminho para conviver com o fogo” reúne estratégias para a gestão planejada do fogo e mostra como essa abordagem pode contribuir na redução de riscos ambientais e sociais. A publicação reúne orientações práticas, conceitos fundamentais e exemplos que ajudam a compreender quando e como o fogo pode ser utilizado de forma responsável.

Produzida pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) em parceria com o PrevFogo, do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), a cartilha faz parte do projeto “Melhoria da gestão e controle de incêndios florestais no Brasil e na região amazônica”, desenvolvido pelo IPAM e financiado pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).

A cartilha reúne ciência aplicada, ecologia do fogo, saberes coletivos e tradicionais, governança territorial e políticas públicas. Tornando o guia uma ferramenta essencial para apoiar o planejamento e gestão do fogo em diferentes territórios.

“O principal foco do guia é a disseminação do conhecimento e sua implementação. Ele é voltado a diferentes atores que desejam se integrar e compartilhar informações sobre o manejo integrado do fogo”, afirma Ane Alencar, diretora de Ciência do IPAM.

Os riscos dos incêndios florestais e o MIF

Dados gerados pelo Monitor do Fogo, iniciativa da rede MapBiomas Fogo, coordenado pelo IPAM, mostram que, em decorrência de incêndios descontrolados, a Amazônia apresentou, no ano de 2024, um aumento de 79% de áreas queimadas em comparação ao ano de 2023. Em terras indígenas, o aumento foi de 81% e, em áreas naturais protegidas, 116%.

Neste cenário, agravado pelas mudanças climáticas, o MIF se mostra como uma alternativa estruturada. A abordagem vai além do uso do fogo isoladamente e envolve planejamento, prevenção, uso controlado, preparação, combate e recuperação, A estratégia foca no conjunto de ações que acolhem necessidades ambientais, proteção territorial e modo de vida das comunidades para uma ação eficiente e objetiva.

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