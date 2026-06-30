SENAI AP lança editais com mais de 90 cursos gratuitos para Macapá e Santana

O SENAI Amapá lançou, nesta segunda-feira (29), dois editais que, juntos, ofertam mais de 90 cursos gratuitos para os municípios de Macapá e Santana. A iniciativa faz parte da gratuidade regimental da instituição e tem como objetivo promover a qualificaçãoe o aperfeiçoamento profissional para atuação em diferentes segmentos da indústria.

ACESSE AQUI OS EDITAIS

Os cursos serão realizados no segundo semestre de 2026, nas modalidades presencial e semipresencial e estão divididos em três ciclos de oferta, permitindo que o candidato planeje uma trilha de aprendizagem com cursos da mesma área ao longo do semestre. Dessaforma, o SENAI amplia as oportunidades de formação conforme os interesses e objetivos profissionais de cada participante.

Por meio dos editais, a instituição disponibiliza nas áreas de gestão, moda e têxtil, confeitaria e panificação, construção civil, refrigeração, informática, comunicação e energias renováveis. E para concorrer a uma das vagas, o interessado deve procurar aunidade do SENAI onde a capacitação é ofertada e realizar a matrícula presencialmente.

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar os documentos originais do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), certificado de conclusão e histórico escolardo Ensino Fundamental ou Médio ou declaração de matrícula, caso o candidato ainda esteja estudando, uma foto 3×4 recente, comprovante de residência atualizado e a Autodeclaração de Postulante, devidamente preenchida e assinada, disponível no Anexo III do edital.

Serviço

Escola SENAI Macapá

Rua Professor Tostes, nº 1294, bairro Santa Rita

Contato: (96) 3084-8931 ou (96) 99184-0663 (WhatsApp)

Polo Tecnológico SENAI

Av. Ernestino Borges, 257 – Centro

Contato: (96) 3084-8923 e/ou 96 99184-0663 (WhatsApp)

Escola Integrada SENAI SESI Santana

Avenida B1, s/nº, Vila Amazonas

Contato: (96) 3084-8984 ou (96) 99184-0663 (WhatsApp)

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