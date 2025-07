Especial Rock celebra os 10 anos da Duas Telas Produtora Cultural

Ação integra a série de atividades que marcam uma década de atuação da Duas Telas no fomento à arte, à cultura e à produção no Amapá.

Como parte da programação comemorativa pelos 10 anos de atuação da Duas Telas Produtora Cultural, o rock amapaense será celebrado em um evento especial nesta sexta-feira, 1º de agosto. A iniciativa reúne artistas da cena local em uma live seguida de apresentações musicais presenciais na Casa de Produção da Duas Telas, em Macapá.

A programação começa às 16h, com uma live no Instagram oficial da produtora (@2telasprodutoracultural). O bate-papo será mediado pelo comunicador Cláudio Rogério Sanches e contará com a participação dos músicos Geison Castro, Ozy Rodrigues, Wender Lopes, Hanna Paulino e da banda Stereovitrola. Em pauta, as trajetórias autorais dos artistas, suas vivências no cenário do rock local e nacional, além de reflexões sobre os rumos do gênero musical no Amapá.

Mais tarde, a partir das 20h, a celebração segue na garagem da Casa de Produção da Duas Telas, com apresentações ao vivo de nomes conhecidos da cena rock do estado: Wender Lopes, Wedson Castro, Geison Castro e Ozy Rodrigues. O evento reforça o compromisso da produtora com o fortalecimento da música autoral e da cultura local.

Duas Telas

A Duas Telas Produtora Cultural é uma empresa da Amazônia que atua há uma década na cadeia produtiva da cultura, promovendo o empreendedorismo artístico com foco na sustentabilidade e valorização da identidade amazônica. Desenvolve projetos culturais, realiza espetáculos e shows, apoia artistas locais e fomenta a profissionalização no setor. Já teve projetos aprovados em editais como Petrobras, FUNARTE e Ibermúsicas, com circulação nacional e internacional. Durante a pandemia, viabilizou cerca de 200 projetos online, gerando renda e visibilidade para a produção cultural da região.

Serviço:

Especial Rock – 10 anos da Duas Telas Produtora Cultural

Sexta-feira, 1º de agosto

16h – Live no Instagram @2telasprodutoracultural

20h – Apresentações musicais na Casa de Produção da Duas Telas (Macapá/AP)

Participações: Geison Castro, Ozy Rodrigues, Wender Lopes, Wedson Castro, Hanna Paulino e Stereovitrola

Mediação da live: Cláudio Rogério Sanches

(Texto: Thiago Soeiro)

