Pesquisa do Instituto Fecomércio aponta que 68% dos consumidores pretendem presentear no Dia dos Pais

Com base nos dados apurados, estima-se que o Dia dos Pais deva movimentar aproximadamente R$ 26 milhões no comércio local.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio apontou que 68% dos consumidores entrevistados pretendem presentear no Dia dos Pais. Essa intenção de compra deve impulsionar o comércio local nos dias que antecedem a data, com muitos consumidores saindo em busca do presente ideal.

De acordo com o levantamento, além da compra de presentes, 73% dos entrevistados afirmaram que pretendem comemorar a data, o que deve movimentar também outros segmentos do comércio, como supermercados, minimercados e restaurantes.

Para o diretor administrativo do Instituto Fecomércio, Franck Elson, os dados da pesquisa são fundamentais tanto para os empresários quanto para os consumidores.

“Essas informações ajudam o comerciante a se planejar melhor, ajustando seus estoques e organizando as vitrines para atrair o público. E, para o consumidor, é uma oportunidade de refletir sobre como gastar com consciência, contribuindo para movimentar a economia local de forma responsável”, destacou.

Itens mais procurados

Entre os itens preferidos pelos consumidores estão vestuário, perfumaria e cosméticos, relógios, acessórios e calçados. Os produtos mais citados foram:

50% Roupas;

33% Perfumaria e cosméticos;

20% Calçados;

9% Cintos e carteiras;

5% Relógios.

Intenção de gasto

Para a compra dos presentes, 18% dos consumidores pretendem desembolsar até R$ 100,00. Já 44% planejam gastar entre R$ 101,00 e R$ 200,00. Aqueles que devem investir entre R$ 201,00 e R$ 300,00 somam 23%, enquanto 15% pretendem ultrapassar esse valor.

O ticket médio estimado com os presentes é de R$ 123,00. A pesquisa também revelou que cerca de 20% dos entrevistados pretendem comprar mais de um presente, homenageando não apenas o pai biológico, mas também outras figuras paternas do núcleo familiar.

Comemorações

Além da troca de presentes, a data será marcada por celebrações familiares. Entre as formas de comemoração citadas estão café da manhã, almoço, jantar ou passeio, o que deve gerar impacto direto no setor de gêneros alimentícios. A pesquisa mostra que:

70% dos entrevistados pretendem gastar até R$ 200,00 com comemorações;

58% celebrarão em casa;

31% na casa de familiares ou amigos;

10% pretendem sair para almoçar ou jantar fora.

Formas de pagamento

A maioria dos consumidores, ou seja 77% deles, pretende pagar à vista, utilizando dinheiro, Pix ou cartão de débito. Outros 22% optarão pelo cartão de crédito, com pagamento parcelado.

Locais de compra

O Centro comercial de Macapá lidera a preferência dos consumidores, com 68% das intenções de compra. Em seguida aparecem:

20% Lojas de shopping center;

8% Lojas de bairro;

7% Compras pela internet.

