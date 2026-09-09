Pela primeira vez, Unifap oferta Mestrado Profissional em Alfabetização

Pós-graduação é voltada para professores efetivos da rede pública de ensino que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) irá selecionar alunos para a primeira turma do Mestrado Profissional em Alfabetização em Rede Nacional (ProfAlfa), pós-graduação stricto sensu ofertada por universidades federais sob coordenação geral da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As inscrições para o processo seletivo iniciarão dia 15 de setembro, exclusivamente pelo link https://site.copeve.ufmg.br/concursos/244, com taxa no valor de R$ 150.

Confira o Edital de Seleção

Pela Unifap, serão ofertadas 15 vagas, sendo 9 para ampla concorrência e 6 para cotas de ação afirmativa (2 vagas para pretos e pardos; 1 para quilombolas; 1 para indígenas; 1 para pessoas com deficiência; e 1 para pessoa transexual ou travesti). Podem participar graduados em Pedagogia ou curso Normal Superior e que atuem como professor(a) efetivo(a) dos anos iniciais do ensino fundamental em escolas da rede pública de ensino.

A seleção será feita em etapa única, em prova que será realizada virtualmente no dia 1º de novembro, às 14h, em aplicativo próprio e indicado no edital de seleção. A prova será objetiva, com questões que abordarão temas de alfabetização, letramento, leitura e escrita.

O gabarito da prova será divulgado no dia 3 de novembro e o resultado final no dia 9 de dezembro, no site http://www.ufmg.br/copeve.

Sobre o ProfAlfa



O Mestrado Profissional em Alfabetização em Rede Nacional (ProfAlfa) é um programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação.

O Programa tem como objetivo a qualificação profissional de professores alfabetizadores, em efetivo exercício de docência nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública de ensino do país, visando à melhoria do desempenho do professor em sala de aula, tanto em termos de conteúdo como em relação às estratégias didático-pedagógicas do processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita.

O ProfAlfa, coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é um curso presencial com oferta simultânea nacional, conduzindo ao título de Mestre em Alfabetização. As aulas presenciais serão ministradas às sextas-feiras.

Além da Unifap e da UFMG, fazem parte da rede ProfAlfa a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Saiba mais em https://ceale.fae.ufmg.br/profalfa/.

Serviço

Processo seletivo do Mestrado Profissional em Alfabetização em Rede Nacional (ProfAlfa)

Inscrições de 15 a setembro a 13 de outubro de 2026, no site http://www.ufmg.br/copeve.15 vagas. Público-alvo: professores efetivos da rede pública de ensino que estejam atuando nos anos iniciais do ensino fundamental. Taxa de inscrição: R$ 150. Íntegra do edital disponível em https://backend.copeve.ufmg.br/uploads/Prof_Alfa_2027_Edital_99ccc28b06.html.

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