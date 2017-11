Operação apreende embarcações no Mosaico Lago de Tucuruí

Ações de fiscalização, que fazem parte da operação do período de defeso 2017/2018, na Região do Mosaico Lago de Tucuruí, foram realizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) na madrugada de terça-feira (21). A região engloba a Área de Proteção Ambiental (APA) Lago de Tucuruí e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Alcobaça e Pucuruí Ararão.

Durante a operação foram apreendidos apetrechos de pesca que estavam em desacordo com a legislação ambiental vigente, além de duas embarcações, dois motores rabeta, duas toneladas de pescado e uma arma de fogo. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), 13°Batalhão de Polícia Militar de Tucuruí e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tucuruí.

O período de defeso é compreendido, anualmente, de 1° de novembro a 28 de fevereiro (regulamentado pela Instrução Normativa Interministerial n° 13, de 25/10/2011). A fiscalização na área do Lago de Tucuruí garante o cumprimento da legislação vigente e a conservação dos ecossistemas e recursos naturais atingidos pela construção de empreendimentos no Rio Tocantins, possibilitando a manutenção dos estoques pesqueiros em níveis que permitam a sustentabilidade da atividade na região.

Por Denise Silva