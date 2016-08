Encontro de marketing digital reúne profissionais do setor para tratar sobre negócios em Macapá

A capital amapaense recebe a segunda edição do “Meeting Digitalks”, encontro de marketing digital que reunirá profissionais locais e convidados de outros estados para debater questões sobre o desenvolvimento do setor no Estado. O evento acontecerá nesta quarta-feira, 27, em um restaurante localizado na orla de Macapá, a partir das 16h.

O encontro terá quatro horas de duração e unirá conteúdo, networking e negócios, e encerra com um “happy hour” entre os participantes, momento em que profissionais liberais e agências de comunicação terão a oportunidade de trocar ideias e conhecer as novas tendências do marketing digital.

Segundo dados da ComScore (plataforma que mensura, com precisão, audiências, marcas e comportamento do consumidor em todo o mundo), o setor no marketing digital cresceu aproximadamente 15% em 2015 e movimentou R$ 9,5 bilhões. “Não à toa as agências locais tem se profissionalizado no Estado e, claro, pleiteado a sua fatia desse bolo bilionário que o mercado apresenta”, diz Maikon Richardson, coordenador do encontro em Macapá.

O evento é promovido pela empresa Digitalks, de São Paulo, e é destinado a profissionais com interesse em alavancar negócios, trocar experiências com especialistas e se aprofundar em assuntos relacionados ao mercado digital.

Com o tema “Marketing Digital: Mercado, Tendências e Estratégias”, o encontro contará com um time de especialistas composto por grandes executivos do mercado que discutirão na prática, os rumos e as possibilidades do setor. Além disso, debaterão sobre temas e tendências mundiais focadas no crescimento e profissionalização do setor no Estado.

Entre os principais assuntos abordados estão: “Mídia e Performance On e Off: isso ainda é uma questão?”, “Educação no Mercado Digital”, “Marketing de Conteúdo”, “Inbound Marketing”, “Mobile Marketing”, “Real Time Marketing”, “Atendimento ao Cliente”, entre outros.

“O Meeting se transformou numa importante ferramenta de negócios, pois permite a troca de experiências entre especialistas de todo o país, tudo isso num ambiente arrojado e intimista, que possibilita o networking e a troca de ideias. Neste contexto, Macapá tem um papel bastante significativo no mercado digital, com importantes jogadores”, declara Flavio Horta, diretor do Digitalks, que estará presente no evento.

SERVIÇO:

Evento: Meeting Digitalks 2016 – Macapá

Local: Restaurante Cantinho Baiano (Orla do Santa Inês)

Horário: das 16h às 20h

Inscrições: www.maiko.biz

