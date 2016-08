Últimas vagas para os cursos de dança e teatro no espaço ‘Caminhos da Arte’

As aulas de teatro, dança de salão e ballet, ministradas no espaço cultural Caminhos da Arte, já estão com as últimas vagas abertas. Localizada na Rua Frei José dos Inocentes, ao lado do Paço Municipal, Centro Antigo, a casa funciona até aos sábados com turmas para todas as idades. As inscrições para essa primeira fase estão abertas até o dia 16 de setembro e podem ser realizadas pelo telefone 99982-3700.

A iniciativa faz parte do projeto ‘Caminhos do Frei’ desenvolvido pelo Instituto Amazônia com a Comunidade São Vicente, onde o instituto está situado. A proposta é levar cultura, lazer, saúde e educação aos moradores do entorno por meio das atividades realizadas na Casa do Frei, sede social do projeto, e agora na casa ‘Caminhos da Arte’.

As aulas de teatro infantil acontecem todas as segundas-feiras, das 15h às 16h30. Podem participar crianças de 8 anos de idade até os 12 anos, desde que saibam ler, devido aos textos que precisam ser estudados para os ensaios durante as aulas. O investimento mensal para as aulas de teatro infantil é de R$ 50,00.

Já para as crianças a partir dos 13 anos, as aulas acontecem aos sábados, das 14h às 15h30, também com investimento de R$ 50,00. Essa aula foi dividida em módulos. Cada módulo tem a duração de um mês. Também no sábado, das 12h às 13h30, acontecem as aulas de iniciação à dança.

Durante a semana são ministradas as aulas de dança de salão. Às segundas e quartas-feiras, a partir das 18h, o espaço é dedicado às aulas de dança com ritmos diversos como salsa, embolada, samba rock, entre outros. Há ainda uma turma no sábado, das 09h às 11h. O investimento individual mensal é de R$ 100,00. Para casais o valor é de R$ 150,00, o par.

E às terças e quintas-feiras são oferecidas três turmas de ballet. Os horários de funcionamento são: de 17h às 18h, quando acontece a ‘baby class’ ministrada para crianças de 3 a 5 anos de idade; de 18h às 19h, são as aulas de ballet para crianças de 6 a 10 anos; e às 19h acontece a aula para crianças a partir dos 10 anos de idade.

Caminhos da Arte

O espaço onde funciona o ‘Caminhos da Arte’ é uma das casas que compõem o Centro Histórico da cidade. Com tablado, grandes espelhos e barras de ferro, o espaço oferece a estrutura adequada aos alunos, afim de que os mesmos possam aprender as técnicas repassadas pelos profissionais da área com atenção e comodidade.

A abertura da casa é uma iniciativa do Instituto Amazônia, afim de contribuir com o desenvolvimento cultural e artístico dos moradores da Comunidade São Vicente, no Centro Antigo. Para a concretização dessa ideia, o instituto convidou a atriz e diretora Jaqueline Ferreira, da Companhia de Arte Cristã, que possui 26 anos de atuação no Amazonas, para estar à frente dos cursos.

O professor Marcus Vinicius Prudente, do projeto de extensão ‘Rosas Dança de Salão’, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), é o responsável pelas aulas de dança de salão. Já as aulas de ballet, possuem o suporte e a certificação do Ballet Álvaro Gonçalves.

Para o desenvolvimento da própria comunidade, são destinados 10% do total de vagas para os moradores da área.

Raquel Mendonça

Asscom – Instituto Amazônia

Contato: 9 9183 2760

Whats: 9 8202 6460