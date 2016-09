Instituto Amazônia promove a segunda edição da Feira do Paço no próximo dia 11

Com sucesso de público na primeira edição, a Feira do Paço já está nos últimos preparativos para o segundo evento que será realizado no próximo dia 11, domingo, a partir das 16h, na praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade, no Centro Antigo.

Rico em cultura e prédios históricos, o marco zero da cidade é o cenário escolhido pelo Instituto Amazônia para fomentar esse nicho de mercado em crescimento no país e representa, ainda, um convite à cidade para reviver o centro antigo, repleto de música, dança e artes cênicas durante a feira de economia criativa.

Segundo o diretor-presidente do Instituto Amazônia, Paulo Henrique de Castro, a Feira do Paço é mais que um evento, é uma forma de convidar Manaus a reviver o centro antigo da cidade, com atividades multiculturais que integram os moradores da comunidade São Vicente.

“A feira é uma das atividades do projeto de requalificação urbana e social que estamos propondo para esse fragmento da cidade. Aqui realizamos um trabalho sociocultural junto à comunidade São Vicente, oferecendo oportunidades, cursos de capacitação, aula de reforço, além das aulas de artes cênicas com bolsas integrais para moradores interessados e cadastrados em ficha social”, explica.

Para o produtor cultural da feira, Beto Contartesi, muitas novidades estão sendo preparadas para essa segunda edição. “Estamos cuidando de cada detalhe para que a Feira do Paço possa atender, com estrutura e segurança, o público de todas as idades, como aconteceu na primeira edição. A programação está sendo cuidadosamente fechada e, com certeza, será a mais plural possível”, comenta.

Feira do Paço

A feira oferece para dezenas de empreendedores, inclusive da própria Comunidade São Vicente, um novo espaço para apresentar seus produtos, com qualidade, segurança e estrutura dignas que valorizam o trabalho desenvolvido por esses profissionais e que dão visibilidade a esse nicho de mercado.

A exposição de produtos confeccionados a partir da criatividade, do talento e da propriedade intelectual dos artesãos locais, além das experiências multiculturais com apresentações de shows musicais, teatro, dança, entre outras manifestações artísticas, fazem da Feira do Paço um espaço único e diferenciado para toda a família.

Asscom – Instituto Amazônia

Raquel MendonçaContato: 9 9183 2760

Whats: 9 8202 6460