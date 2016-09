Alunas do SENAI AP realizam exposição de roupas e acessórios feitos com materiais reciclados

Macapá – Alunas do curso de Costura Industrial do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá realizaram, nesta quinta-feira, 1, a exposição denominada “Lixo vira luxo”. Por meio da atividade, as estudantes demonstraram roupas e acessórios de moda produzidos com materiais reciclados.

A coleção sustentável é composta por dez modelos, que inclui peças de vestuário, brincos, colares e bolsas. Os produtos foram confeccionados com sacolas plásticas, fita adesiva, tecidos variados, CDs, cola, jornal, copos descartáveis, garrafas pet, tampas de garrafa, e anéis de latinha. O trabalho foi elaborado com a supervisão das instrutoras Alcemira Magave e Claudina Nobre, por meio do Projeto Integrado entre as disciplinas Planejamento e Organização de Trabalho e Corte em Tecido Plano.

“O lixopode se transformar em roupas da moda, coloridas e super originais. A ideia surgiu depois de pesquisarmos a quantidade de lixo que cada um de nós produz e descarta. Aprendemos que, com material reciclável podemos fazer várias peças. Nada mais é desperdiçado”, detalhou a aluna Roberta Almeida.

“A visão dos nossos alunos quanto ao consumo consciente e o que é lixo mudou por completo. Agora, eles veem os materiais, que antes eram tidos como descartáveis, como oportunidades, pois levam em conta o conceito de reaproveitamento. Isso mostra que, além do que é ensinado por meio das matérias referentes aos cursos, o SENAI também incentiva os estudantes a construírem valores de sustentabilidade e preservação do meio ambiente”, destacou a instrutora, Alcemira Magave.

Desfile

Um desfile das peças expostas nesta quinta-feira está programado para os dias 28 e 29 de setembro, ocasião em que alunos da rede pública e privada poderão participar do evento conhecido como Mundo SENAI. Realizado anualmente pelo Departamento Nacional, a ação tem como objetivo apresentar a atuação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial nas áreas de educação profissional, inovação e serviços técnicos e tecnológicos voltados para a indústria.

Asscom