CEU das Artes completa 3 anos de atendimento socioeducacioal, desportivo e cultural na zona norte

O Centro de Artes e Esporte Unificados (CEU das Artes) chega ao terceiro ano de existência realizando com excelência atendimento socioeducacional, desportivo e cultural no bairro Infraero II e adjacências, na zona norte de Macapá. O CEU das Artes, o primeiro do município de Macapá, foi inaugurado no dia 15 de dezembro de 2014. Sua construção foi feita com recursos do Governo Federal e da Prefeitura de Macapá, além de investimentos da bancada federal amapaense.

O CEU oferece atividades culturais, esportivas, profissionais e sociais, e possui salas multiuso, cineteatro, auditório, telecentro para inclusão digital, biblioteca e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), além de espaços de esporte e lazer, quadra poliesportiva, parque, pista de skate. Todos os ambientes possuem acessibilidade para pessoas com deficiência. O Centro ainda tem espaços para programas culturais, qualificação para o mercado de trabalho e inclusão digital.

Segundo Marina Beckman, diretora adjunta da Fumcult e diretora do CEU das Artes, “o Centro é muito mais que um espaço de arte, esporte e lazer, é, antes de tudo, um núcleo de inclusão social e de cidadania para as comunidades menos assistidas e que têm nele uma morada sociocultural”. O Centro fica localizado na Rua Carlos Lins Cortes, s/n, no Infraero II.

Célio Alício