Governo do Acre anuncia os concursos previstos para 2018

Anúncio foi feito pela Secretaria da Gestão Administrativa e envolve o Corpo de Bombeiros, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado.

Saíram os concursos previstos no estado do Acre para 2018. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Gestão Administrativa divulgou a lista de seleções que deverão acontecer no decorrer deste ano. A proposta é fortalecer ainda mais a Segurança Pública por meio de um novo concurso no Corpo de Bombeiros, além de aumentar o quadro da área Fiscal (Secretaria da Fazenda) e também jurídica (Procuradoria-Geral do Estado).

Governo do Acre divulga lista de concursos previstos para 2018Estão em andamento ainda os concursos da Polícia Militar e Polícia Civil que somam 500 vagas para novos policiais e estão em fase de investigação criminal e social e ingresso no Curso de Formação.

O novo concurso dos Bombeiros-AC é aguardado desde o fim de 2017 e deve disponibilizar 100 vagas. A elaboração do projeto básico está em andamento e em breve o governo irá contratar a empresa organizadora para início do concurso. O cargo de Soldado tem remuneração de R$ 3.398,69 durante a realização do curso de formação e de R$ 3.990,16 depois da conclusão.

