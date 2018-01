Especialistas internacionais debaterão reprodução de peixes em Manaus

Em sua primeira edição na América Latina, o Simpósio Internacional sobre Fisiologia da Reprodução de Peixes reunirá em Manaus, entre os dias 3 e 8 de junho, os maiores especialistas de diversas partes do mundo para debater as mais recentes descobertas científicas da área. O evento será realizado no Hotel Tropical, na Zona Oeste da capital, e está com inscrições abertas no site: www.isrpf2018.com.br.

Entre os palestrantes confirmados (http://isrpf2018.com.br/confirmed-speakers/), estão pesquisadores internacionais de referência como Olivier Kah, do Centro Nacional de Pesquisa Científica, na França; Wei Ge, da Universidade de Macau, na China; Goro Yoshizaki, da Universidade de Ciência e Tecnologia Marítima de Tóquio, no Japão; e Graham Young, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos.

Também terá a participação de especialistas brasileiros, entre eles, o pesquisador titular do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ronaldo Borges Barthem, e a professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Samyra Maria dos Santos Nassif Lacerda.

“Os pesquisadores da Região Norte, especialmente do Amazonas, terão uma oportunidade ímpar de interação com a comunidade científica mundial”, enfatiza o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), Luiz Renato de França, responsável pela coordenação do evento.

O Simpósio Internacional sobre Fisiologia da Reprodução de Peixes acontece a cada quatro anos, desde sua criação em 1977. As edições anteriores foram realizadas na Europa, América do Norte e Ásia.

Em Manaus, são aguardados de 300 a 400 participantes. O tema abordado será “Novas fronteiras na diversidade reprodutiva em um ambiente em mudança”, em referência à grande diversidade mostrada pelas espécies da América do Sul e às consequências decorrentes das atividades humanas levando a mudanças ambientais, como o aquecimento global.

Os interessados em apresentar trabalhos têm até o dia 12 de fevereiro para fazer a submissão de resumos. As instruções estão disponíveis no site do evento e baseado no mérito científico parte dos resumos serão selecionados para apresentação oral.

O simpósio será realizado em parceria com Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Nilton Lins, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Amazônia Ocidental (Embrapa), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Estadual Paulista (UNESP/Botucatu), Universidade de São Paulo (USP) e Centro de Aquicultura da UNESP (CAUNESP/Jaboticabal). E já conta com o valioso apoio financeiro oficial do CNPq, CAPES e FAPEAM.