Disco da banda acreana Os Descordantes é apontado como um dos melhores de 2017

“Um disco de beleza, pra ouvir chorando e sentindo cada letra, cada acorde e cada melodia.” Assim é definido o álbum “Quietude”, do grupo musical acreano Os Descordantes, em lista do Blog Khatarsisque classificou o disco em 5° lugar entre os melhores discos nacionais de 2017.

No ranking com 14 nomes da música brasileira, as canções são comparadas à sonoridade da década de 70 e de bandas como Paralamas do Sucesso e Jota Quest.

Para Dito Bruzugú, vocalista da banda, a presença no ranking é importante para consolidar o grupo localmente. “Muitas vezes existe aquela mística de acharem que o que se produz aqui não é atrativo. Então essas conquistas provam que no nosso estado temos capacidade”, aponta.

O cantor acrescenta que o êxito da banda pode servir como incentivo para outros artistas locais. “Tudo o que aprendemos de música foi aqui no Acre. Temos a influência da troca de experiência com artistas daqui. Isso pode servir como incentivo para a cultura local”, conclui.

Repercussão nacional

A banda gravou seu primeiro álbum em 2014, alcançando destaque nacional. O videoclipe “Hoje de Manhã”, de 2015, abordou temas como homossexualidade e intolerância e também repercutiu no país, além da reprodução em sites internacionais.

Esse desempenho levou a banda para além do território acreano, conquistando fãs em diversos locais do país. “Com o disco ‘Espera a Chuva Passar’ realizamos uma turnê nacional. Para o lançamento de ‘Quietude’, contamos com um financiamento coletivo através da plataforma online Catarse, com participação do público de vários lugares”, ressalta o baterista George Naylor.

Presença em outros rankings

Os Descordantes têm marcado presença em importantes listas por vários anos seguidos. Em 2014, a canção “Três Dias” ficou na 28ª posição entre as 100 melhores do ano do site Melhores da Música Brasileira, junto a nomes como Gilberto Gil e Erasmo Carlos.

No fim de 2015, a banda foi indicada como uma das apostas para 2016 pelo jornal O Estado de S Paulo. No mesmo ano, “Hoje de Manhã” ficou em 5° lugar na lista de melhores clipes do site Som do Som.

O que há por vir

A banda foi formada em 2010, após uma conversa entre Dito Bruzugú e George Naylor. Eles decidiram criar a banda e trabalhar com músicas próprias. A partir daí, outros amigos se juntaram ao grupo, hoje formado por Dito Bruzugú, Herico Rocha, George Naylor e Saulo Olimpio.

No momento, o foco da banda é o lançamento de um clipe e divulgação do álbum “Quietude”. Para o futuro, segundo Dito Bruzugú, os fãs podem esperar evolução. “Nossas composições são influenciadas pelo que vivemos no momento, então sempre mudamos. Mas a banda possui uma característica própria, gostamos de manter a nossa identidade”, avalia.

Por Victor Lebre