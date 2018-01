Saiba como produtor rural pode fornecer alimentos

Os produtores rurais interessados em participar têm o apoio e assistência doInstituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável (Idam), órgão integrante do Sistema da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror). Os 66 escritórios do Idam, junto com os técnicos agropecuários, têm o papel de mobilizar os produtores rurais dos municípios garantido orientação técnica na formulação dos projetos.

Um dos pré-requisitos para concorrer ao edital é que os agricultores sejam detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), conforme a Lei da Agricultura Familiar nº 11.326 de 24 de julho de 2006, e que estejam enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O DAP é um documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultura familiar (pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias (pessoas jurídicas).

Ouça íntegra do programa no player.