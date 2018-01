Rio Branco registra surto de conjuntivite

Os Centros de Saúde e as Unidades de Pronto Atendimento (Upas)registrou aumento do número de notificações da doença, de acordo com o Governo do Acre.

Caracterizada como uma inflamação na membrana que reveste a parte frontal dos olhos e o interior das pálpebras. A doença provoca vermelhidão, coceira dolorida, os olhos ficam constantemente lacrimejando e há dificuldades para enxergar.

A combinação verão e férias aumenta a exposição, visto que é um período em que as pessoas frequentam mais lugares públicos.

Outros destaques do Repórter Nacional – Amazônia:

– Reunião no Palácio do Planalto discutirá medidas para prevenir alagamento da BR-364

– Acreanos, Rondonienses e Mato-Grossenses atravessam a fronteira para ver o Papa em visita no Peru

